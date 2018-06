Banedanmark kæmper fortsat med forkert info på skærme

Fredag morgen kan infoskærme stadig fejlagtigt melde om forsinkede tog, der faktisk kører til tiden.

DSB og Banedanmark var torsdag ramt af omfattende netværksfejl, som medførte fejlagtige oplysninger i Rejseplanen, på infoskærme på perroner over hele landet samt højttaleropkald med forkerte oplysninger.

Og fredag morgen vil passagerer stadig kunne opleve fejl, oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse.

Sent torsdag eftermiddag lykkedes det Bandanmark at lokalisere fejlen, så den kan udbedres.

Men selv om man kort før midnat regnede med at skulle arbejde på sagen hele natten, var forventningen, at problemerne ikke ville være løst fredag morgen.

- Vi har sammen med vores leverandører sat alle kræfter ind på at få systemerne op at køre normalt igen. Genopretningen tager tid, også længere end vi havde regnet med, skriver Banedanmark.

Grunden til, at det tager ekstra tid at genoprette fejlen, er, at alle systemer skal testes manuelt.

- Derfor kan der være udfald i både informationen på infoskærme, højtalerudkald, ligesom Rejseplanen heller ikke vil være fuldt opdateret fra fredag morgen, skriver Banedanmark.

Selve togtrafikken er dog ikke berørt af netværksfejlen. Det er udelukkende trafikinformationen, der er ramt af fejlen.

I Banedanmarks pressemeddelelse beklager en unavngiven talsmand besværet.

- Jeg har fuld forståelse for, at det kan være frustrerende, at man ikke kan regne med den information, der er berørt, står der i meddelelsen.

Fejlen blev konstateret torsdag morgen omkring klokken 06.

Foruden de forkerte skærmoplysninger var det torsdag heller ikke muligt at foretage udkald på fjernbanerne. Det er uvist, om det også vil være tilfældet fredag morgen.

/ritzau/