Barbara Bertelsen får advarsel, andre sendes hjem: Nu får minksagen konsekvenser

Mink­sagen får nu konsekvenser for embedsmænd, der har haft roller i sagen. Kristeligt Dagblad har samlet et overblik

Mink­sagen begyndte under coronakrisen, da regeringen i november 2020 tog en haste­beslutning om at aflive alle mink i Danmark af frygt for en mutation af coronavirus. Aflivningen skete uden lovhjemmel og allerede i samme måned gik daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) af som følge af sagen.

Nu får håndteringen af sagen og den manglende lovhjemmel også konsekvenser for nogle af de embedsmænd, der i tiden efter er blevet undersøgt for deres roller i sagen. Kristeligt Dagblad har samlet et overblik:

Barbara Bertelsen

Departementschef i Statsministeriet

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, er blevet tildelt en advarsel af statsminister Mette Fredriksen (S) for sin rolle i mink-sagen på baggrund af en indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

I en beretning fra Minkkommissionen lød det i juni, at Bertelsen "ikke var bekendt med, at der manglede grundlag til aflivning af alle mink." Men, stod der, "Bertelsen, der selv er jurist, burde havde rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet."

Statsministeriet oplyser, at der ikke vil være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser for departementschefen.

Henrik Studsgaard

Departementschef i Miljøministeriet

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Miljøminister Lea Wermelin (S) fritager departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard fra tjeneste for hans rolle i mink-sagen. Det sker fra dags dato, fremgår det af Miljøministeriets hjemmeside. Her står der også, at “Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har indstillet at indlede en disciplinærforfølgning af departementschef Henrik Studsgaard med et tjenstligt forhør.”

En redegørelse har vist, at Henrik Studsgaard ikke kommunikerede til ministeren, at ordren om at aflive alle mink var ulovlig, selvom han selv meget tidligt i forløbet blev bekendt med det.

Thorkild Fogde

Rigspolitichef

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Også rigspolitichef Thorkild Fogde fritages fra tjeneste. Det er justitsminister Mattias Tesfaye (S), der har taget beslutningen om at sende Thorkild Fogde hjem, skriver justitsministeriet i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at der vil blive indledt en disciplinærsag mod Thorkild Fogde efter indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Mens sagen pågår, er politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lene Frank konstitueret rigspolitichef.

Johan Kristian Legarth

Departementschef i justitsministeriet

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Departementschef i Justitsministeriet Johan Kristian Legarth har fået en irettesættelse af Justitsminister Mattias Tesfaye (S).

Ifølge Minkkommissionen begik Johan Legarth tjenesteforseelser "af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar," skriver ritzau.

Sagen får ikke yderligere konsekvenser for departementschefen, lyder det i pressemeddelelsen fra ministeriet.