Barbecuekylling med mangelfuld varmebehandling tilbagekaldes

Pakker med barbecuekylling tilbagekaldes grundet risiko for, at de ikke er blevet varmebehandlet tilstrækkeligt.

Det oplyser producenten HKScan Denmark A/S i en pressemeddelelse.

Der er tale om produktet "Stegt Barbecue Inderfilet" af mærket Rose. Der er risiko for, at man bliver syg, hvis man indtager kyllingen.

Det skyldes, at der er risiko for, at produktet ikke er blevet tilstrækkeligt varmebehandlet hos producenten, og derfor kan der være bakterier, som ikke er blevet dræbt.

Pakkerne med kylling kan kendes ved, at de indeholder 150 gram kylling og har sidste anvendelsesdato den 25. maj.

Produktet er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, 365discount, Irma, Meny, Spar, Min Købmand, Let-Køb samt på Nemlig.com over hele landet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til enten at levere produktet tilbage til butikken, det er købt i, eller at kassere det.

