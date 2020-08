Barer i Silkeborg og Aarhus får ikke lov til sen åbning

I resten af landet kan fra 19. august være på en bar efter midnat, men ikke i Aarhus og Silkeborg.

Restauranter, caféer og barer i Silkeborg og Aarhus får ikke lov at udvide åbningstiden til klokken 02.00.

Det sker på grund af coronasituationen, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

I resten af landet får barer, restauranter, caféer og lignende steder ellers lov at holde åbent til klokken 02.00 under forudsætning af, at der ikke lukkes nye gæster ind efter klokken 23.00.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 19. august.

Ministeriet vil holde øje med situationen og vurdere, hvornår de særlige regler for Aarhus og Silkeborg kan ophæves, skriver de i et svar til Ritzau.

- Sundhedsmyndighederne har i den forgangne uge haft særligt fokus på Aarhus og Silkeborg, og der har været iværksat lokale tiltag for at hindre smittespredning.

- På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling fastsættes det derfor også i den nye bekendtgørelse, at den nye bestemmelse om udvidelse af åbningstid for restauranter, barer, caféer og lignende fra kl. 24.00 til 02.00, ikke skal gælde for Aarhus og Silkeborg kommuner, skriver ministeriet.

Det vil altså sige, at restaurationslivet i Silkeborg og Aarhus fortsat skal lukke ved midnat, som det har været lovpligtigt i resten af landet i længere tid under coronakrisen, og som er det indtil 19. august.

I både Aarhus og Silkeborg har der den seneste tid været stigende smittetal med coronavirus.

Det har blandt andet ført til kommunale krav om mundbind i den offentlige transport. Et tiltag, der snart bliver landsdækkende.

Desuden er der i Silkeborg Kommune en anbefaling om at bære mundbind i supermarked og indkøbscentre.

/ritzau/