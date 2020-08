Barn smittet med coronavirus - 69 sendt hjem fra daginstitution

Daginstitution i Hillerød lukker grundet coronasmitte. Andre steder er skoler eller klasser sendt hjem.

En daginstitution i Hillerød Kommune lukker midlertidigt på grund af coronasmitte hos et barn.

Det er daginstitutionen Æblehaven i Alsønderup, hvor 55 børn og 14 ansatte er sendt hjem. Det oplyser Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

Alle de ansatte skal testes, mens det er op til forældrene at beslutte, om børnene skal have en test.

Alle vil kunne møde op igen, hvis de fremviser en negativ coronatest - eller har haft syv dage uden symptomer.

Institutionen er ikke den eneste, som holder lukket på grund af smitte.

Blandt andet er en elev smittet på Gesten Børnecenter i Vejen, hvor der søndag blev lukket for undervisning og pasning i SFO frem til onsdag, oplyser Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

På Højdevangens Skole på Amager i København er en elev også blevet smittet, og derfor er en række elever, lærere og pædagoger blevet sendt hjem i en uge. Det skriver TV2.

I Holstebro er 60 elever og flere lærere sendt hjem fra Sønderlandsskolen, da en elev i 9. klasse er smittet.

Derfor har man valgt at sende 9. klasser hjem, fordi eleverne på årgangen har haft valgfag sammen. De vil i mellemtiden have virtuel undervisning.

- Vi udviser den forsigtighed, som myndighederne anbefaler, følger retningslinjerne fra myndighederne slavisk, og vi er i tæt kontakt med Styrelsen for patientsikkerhed.

- Vi har kun én interesse i denne her situation, og det er at være med til at inddæmme og opspore smitten, siger Peter Fogde Mikkelsen, der er skole- og rådgivningschef i Holstebro Kommune, i en pressemeddelelse.

/ritzau/