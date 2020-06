Beboer på plejehjem i Hjørring er død med coronavirus

Det samlede antal personer, der er konstateret coronasmittet på et plejehjem i Nordjylland, stiger til 45.

En af beboerne på plejehjemmet Vendelbocenteret i Hjørring er død, mens vedkommende var smittet med coronavirus.

Det oplyser Leif Serup, der er direktør for ældreområdet i Hjørring Kommune, til DR Nordjylland.

Samtidig er antallet af smittede blandt personalet steget med tre til i alt 32 personer.

Yderligere fem ansatte er sendt hjem med symptomer og kan også være smittet.

Ud over beboeren, der afgik ved døden natten til lørdag, er en anden blevet indlagt på et sygehus.

I alt er 13 beboere konstateret smittet.

Hjørring Kommune har de seneste dage haft flere end 50 nye smittede per 100.000 indbyggere.

Det hænger blandt andet sammen med udbruddet på plejehjemmet. Her er der til gengæld to ansatte, som nu kan vende tilbage til arbejde, fordi det har vist sig, at de ikke var smittede, skriver DR Nordjylland.

Coronavirus har også fundet vej til flere skoler i kommunen, og også en minkfarm i kommunen er blevet ramt.

Sidstnævnte har medført, at omkring 11.000 mink er blevet aflivet.

Statens Serum Institut (SSI) oplyste fredag, at virusset på minkfarmen, hos minkavleren og på plejehjemmet er det samme.

Det betyder, at personer og dyr har smittet hinanden, lød det fra SSI til DR.

/ritzau/