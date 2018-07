Beboere i grønlandsk bygd frygter kæmpe isbjerg

Frygten fra myndighedernes side er, at det kan udløse en flodbølge, hvis en del af isbjerget brækker af.

Et kæmpe isbjerg er grundstødt lige ude for bygden Innaarsuit, der ligger i det vestlige Grønland. De 169 beboere frygter, at isbjerget kælver, som vil sige, at der brækker et stort stykke af.

- Befolkningen i Innaarsuit er i disse dage meget bekymrede over dette store isfjeld, der er grundstødt ved Innaarsuit, fordi det kan få fatale konsekvenser, hvis det kælver, siger bygdebestyrelsesformand Karl Petersen (S) til mediet Sermitsiaq.

Politiet beder folk være opmærksomme på det ifølge en pressemeddelelse. Frygten er, at det kan udløse en flodbølge.

- Politiet skal bede folk om at søge længere op, såfremt isfjeldet begynder at kælve, da dette kan udløse en flodbølge, lyder det fra politikommissær Gideon Quist.

Også hos beredskabet i Avannaata Kommunia er man bekymret for følgerne, hvis fjeldet kælver.

- Hvis isfjeldet kælver, kan det udløse en flodbølge, så det er en ganske alvorlig trussel, siger fungerende beredskabschef Amos Pjettursson til Sermitsiaq.

Stykket, der måtte falde i vandet, udgør en trussel. Men isfjelde vælter ofte også rundt, når de kælver.

Beredskabet holder skarpt øje med situationen, og hvis det tegner til en kælvning, skal beboere i de lavest liggende huse evakueres.

Bygdebestyrelsesformanden mener dog ikke, at det er nok. Han ønsker, at isbjerget skal bugseres væk, eventuelt med hjælp fra Arktisk Kommando.

- Jeg henvender mig herved til pressen. Måtte beboere og besøgende i Innaarsuit, der er bekymrede, modtage assistance i denne alvorlige situation, siger Karl Petersen.

17. juni sidste år blev bygden Nuugaatsiaq ved Uummannaq ramt af en flodbølge, der blev udløst af et jordskred.

Fire mennesker døde, 11 blev såret, og adskillige huse blev skyllet ud i havet. Både Nuugaatsiaq og nabobygden Illorsuit står i dag tomme, da myndighederne frygter et nyt jordskred.

/ritzau/