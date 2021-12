Salg af boliger er den forkerte løsning og kommer midt i et igangværende søgsmål, lyder det fra beboerformand.

Beboere i Mjølnerparken vil have salg af boliger suspenderet

Beboerne i Mjølnerparken i København stod onsdag op til nyheden om, at halvdelen af boligerne i området skal sælges til et ejendomsselskab.

Det er boligselskabet Bo-Vita, der vil sælge to ud af fire boligkarréer til selskabet NREP med overtagelse i 2023.

Salget vækker forundring og forargelse hos formand for afdelingsbestyrelsen Mohammed Aslam.

- Vi er ikke enige i den plan, fordi vi mener, at vi kunne leve op til kravet ved at omdanne en del de almene familieboliger til ungdoms- og ældreboliger.

- Men den vej har boligselskabet ikke ønsket at gå, og det er vi forundrede over, siger han.

Det er loven om ghettoområder, der nu kaldes parallelsamfund, der er baggrund for salget.

Når et område - ligesom Mjølnerparken - har været på listen over parallelsamfund i fem år, skal der ifølge loven ske noget drastisk.

Så skal antallet af almene familieboliger nedbringes til 40 procent.

Det kan ske på flere forskellige måder.

Ifølge formanden for afdelingsbestyrelsen kunne man have valgt at omdanne en del af boligerne til ungdoms- og ældreboliger.

Men det er ikke bare salget, der vækker beboernes harme.

Nyheden kommer på et tidspunkt, hvor en gruppe beboere har stævnet staten for den lovgivning om ghettoområder, der ligger bag.

De mener, at loven er diskriminerende, fordi den blandt andet er begrundet i beboernes etnicitet.

Eksempelvis defineres et område på listen ved, at der er mere end 50 procent af beboerne, som har en ikke-vestlig baggrund.

Tidligere på måneden fik beboerne i Østre Landsret medhold i, at søgsmålet mod Indenrigs- og Boligministeriet kan gennemføres.

- Det ville have klædt boligselskabet at vente med salget, til vi havde en afklaring af, om hele lovgrundlaget overhovedet er lovligt, siger Mohammed Aslam.

Beboerne vil nu tage fat i deres advokat for at få suspenderet salget, indtil sagen har været for retten.

- På baggrund af den her melding vil vi nu drøfte med vores advokat, om vi kan få handlen suspenderet, så det afventer den retssag, vi har tænkt os at køre mod staten for diskriminerende lovgivning, siger Mohammed Aslam.

/ritzau/