Beboere i vindfølsomme højhuse ventes evakueret inden julestorm

Stormen Pia har formentlig så voldsomme vindstød med sig, at det kan blive kritisk for de tre mest vindfølsomme højhuse i Bellahøjhusene.

Derfor har boligselskabet KAB orienteret beboerne om, at de formentlig skal evakueres torsdag eftermiddag. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Kundedirektør i KAB Sanne Kjær siger i meddelelsen, at vindniveauet ifølge selskabets tekniske rådgivere kan blive kritisk for bygningernes stabilitet.

- Beboernes sikkerhed er altafgørende for os, og vi har derfor varslet dem om, at de af sikkerhedsmæssige grunde skal evakueres, siger hun.

Hun anerkender, at det er en højst ubehagelig og ubelejlig situation, særligt fordi det er op til jul.

Højhusene ligger i Brønshøj i København.

Beboerne har modtaget tilbud om bustransport og indkvartering på hotel i København. Her kan beboerne opholde sig, indtil stormen er aftaget, og bygningerne på Bellahøj er sikret.

Det forventer KAB vil blive fredag dagen inden lillejuleaften omkring middag. Men selskabet overvåger vindforholdene nøje og tilpasser evakueringen, hvis vejrudsigten tilsiger det.

Det er i alt 86 husstande, der formentlig skal evakueres.

I februar blev selvsamme højhuse også evakueret. Det skete i forbindelse med stormen Otto.

Tidligere er det blevet besluttet, at beboerne permanent skal genhuses inden for det næste halvandet år eller senest i løbet af 2024.

De tre højhuse har en konstruktionsfejl, som gør, at de ikke tåler en vindbelastning på mere end 11-12 meter per sekund i middelvind.

Bellahøjhusene blev opført i 1950'erne. De senere år har de fire boligorganisationer, der ejer husene, udarbejdet planer for gennemgribende renoveringer.

Det var under det arbejde, at man fandt ud af, at der er fejl i de gamle ingeniørberegninger, der ligger til grund for opførelsen.

Indtil familierne kan genhuses permanent, vil de blive evakueret, når de kritiske vindhastigheder indtræffer.

Beboerne får mulighed for at vende tilbage, når deres boliger er renoveret, har KAB tidligere oplyst.

