Beboere kan vende hjem til Bellahøjhusene i København

Beboere, som torsdag blev evakueret fra Bellahøjhusene i København, kan fredag vende hjem igen, fordi den værste storm har lagt sig.

Det skriver DR og boligudlejningskontoret KAB.

Ifølge DR fremgår det af en besked, som beboerne har fået fra KAB.

I beskeden står blandt andet, at husene er blevet gennemgået af teknikere, og at de kan konstatere, at det er sikkert at opholde sig i husene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kundedirektøren i KAB Sanne Kjær siger i en pressemeddelelse fra KAB, at hun håber, at "julefreden nu kan få lov at sænke sig over Bellahøj".

- Jeg har stor forståelse for, at det for beboerne har været både ubelejligt og presset at blive bedt om at forlade deres hjem så tæt på jul, siger hun i pressemeddelelsen.

Årsagen til, at beboerne blev evakueret torsdag, var fordi, at den varslede vind fra stormen Pia kunne nå et niveau, som kunne være kritisk for bygningernes stabilitet.

Højhusene er fra 1950'erne og har en konstruktionsfejl, som gør, at de ikke tåler en vindbelastning på mere end omkring 14 meter per sekund i middelvind.

Sanne Kjær er lettet over, at evakueringen er forløbet uden de store problemer. Det siger hun i KABs pressemeddelelse.

- Først og fremmest vil jeg gerne takke beboerne for deres store samarbejdsvilje. Den er afgørende for, at vi kan gennemføre en evakuering, og det har vi formået uden de store udforinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

I alt er der tale om tre huse med 86 husstande i Brønshøj i København, hvor omkring 200 personer bor. Beboerne modtog tilbud om bustransport og indkvartering på et hotel i København.

Ifølge DR har flere af de evakuerede overnattet på hotellet og vil blive kørt i busser tilbage til Bellahøj.

Kun enkelte har ifølge KAB selv fundet andre steder at opholde sig.

KAB skriver i deres pressemeddelelse, at der er arrangeret bustransport fra hotellet til Bellahøj fra kl. 10.00 fredag.

/ritzau/