Beboere vinder sag mod kommune om forhold i ældrecenter

Det var ikke i orden, da Hjørring Kommune lavede plejeboliger om til ældreboliger, fastslår Ankestyrelsen.

Hjørring Kommune i Nordjylland er blevet underkendt af Ankestyrelsen i en sag om plejecentret Havbakken i Tornby.

Det oplyser Ældre Sagen.

Siden 1. november sidste år har kommunen drevet Havbakken som ældreboliger med almindelig hjemmepleje og ikke som før et plejecenter med fast plejepersonale.

Det har skabt vrede hos de ældre. Så Ældre Sagen valgte at stævne kommunen. Ankestyrelsen har nu givet de ældre medhold i sagen. Den har pålagt kommunen at genoptage den oprindelige hjælp.

- Du har fortsat ret til levering af hidtidig hjælp gennem det faste tilknyttede personale, der skal være på et plejecenter, og ikke gennem anden leverandør, for eksempel kommunens hjemmepleje.

- Kommunen skal derfor genoptage den bevilgede hjælp gennem den bevilgede servicepakke fra plejecentrets faste personale, står der ifølge Ældre Sagen i afgørelsen.

Meldingen glæder Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup.

- Det har været et trist forløb, som har haft helt uacceptable konsekvenser for beboerne, der burde kunne have tillid til deres kommune, siger han i en skriftlig kommentar.

I modsætning til plejeboliger har ældreboliger ikke personale døgnet rundt. Derfor er boligerne egnet til ældre, der kan klare sig i egen bolig uden døgndækning.

Borgmester i Hjørring Kommune, socialdemokraten Arne Boelt, har tidligere udtalt, at han ikke mener, at kommunen svigtede de ældre ved at omdanne Havbakken til ældreboliger.

Bjarne Hastrup forventer, at kommunen retter ind.

- Jeg forventer nu, at Hjørring Kommune straks vil tage kontakt til de konkrete beboere og deres pårørende i lyset af Ankestyrelsens afgørelse.

- Nu må kommunen hurtigst muligt få rettet op på sagen på en ordentlig og respektfuld måde, siger han.

Bjarne Hastrup vurderer, at afgørelsen kan få stor betydning for ældre landet over.

