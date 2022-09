En aftale om psykiatriplan forventes at lande snart, og forening mener, at det er en god begyndelse.

Bedre Psykiatri: God idé at sænke ventetider for børn

Regeringen har igennem lang tid været under stort pres for at lave en ny tiårsplan for psykiatrien.

Og tirsdag ser det ud til, at der meget snart lander en aftale, der tilfører psykiatrien 500 millioner kroner ekstra hvert år på finansloven fra næste år.

Jane Alrø Sørensen, som er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri, en forening for pårørende til psykisk syge, er indtil videre positiv over for det, der hidtil har været fremme om planen.

Den skal blandt andet sikre bedre behandling af alvorligt syge og give hurtigere adgang til hjælp for børn og unge.

- I disse år er mængden af børn og unge, som ikke trives, stigende. Det betyder, at der er utroligt meget ventetid i børn og unge-psykiatrien for at få den rette behandling, siger Jane Alrø Sørensen.

- Derfor giver det rigtig meget mening, at et barn på fem år ikke skal vente mange år på at blive udredt.

Sundhedsstyrelsen fremlagde i januar et fagligt oplæg med 37 anbefalinger, som skulle danne grundlag for en ny psykiatriplan.

Fagfolk vurderede efterfølgende, at det ville koste omtrent 4,5 milliarder i permanente driftsudgifter om året at give psykiatrien det nødvendige løft.

Dermed er der et stykke vej endnu.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at man ser den aftale, der lander, som første etape i en tiårsplan, siger Jane Alrø Sørensen.

Ifølge Ritzaus oplysninger er regeringen og de røde partier enige om en aftale.

Aftaleudkastet blev sendt til de blå partier kort før midnat søndag aften med en deadline for, hvornår de blå partier skal have tilkendegivet, om de vil være med i aftalen eller ej.

Den deadline har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sat til tirsdag klokken 10.00, og umiddelbart herefter vil der formentligt blive præsenteret en aftale.

I det aftaleudkast, som Ritzau har set, fremgår det, at den nye psykiatriplan tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der er dog kun tale om et aftaleudkast, som stadig kan nå at ændre sig.

Forbedringer i psykiatrien var et af de løfter, som S-regeringen blev valgt på i 2019.

I det såkaldte forståelsespapir mellem Socialdemokratiet og støttepartierne - De Radikale, Enhedslisten og SF - blev det nedskrevet, at psykiatrien skulle løftes med en tiårsplan.

Men forhandlingerne lod vente længe på sig, hvilket har ført til kritik både fra rød og blå blok. Faktisk blev forhandlingerne først påbegyndt i sidste måned.

