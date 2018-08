Begejstret minister: Dansk økonomi er i topform

Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) glæder sig over, at konjunkturerne peger den rigtige vej for Danmark.

- Danmark er et dejligt land at være økonomiminister i!

Så begejstret udtrykker økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) sig i forbindelse med præsentationen af Økonomisk Redegørelse for august 2018.

Den tegner et billede af dansk økonomi, der er ganske positivt.

- Højkonjunkturen har i disse år solidt tag i Danmark. Det er langt fra første gang i danmarkshistorien, men situationen er nu alligevel noget særligt.

- Vi bliver båret frem af private hænder og reformer, der betyder, at fremgangen er holdbar, skriver ministeren i forordet til redegørelsen.

Han fremhæver blandt andet, at beskæftigelsen er i vækst i samtlige af landets 98 kommuner, og siden 2013 er der skabt 190.000 private job.

Der er endda udsigt til, at en ny milepæl bliver nået inden udgangen af næste år, hvor prognoserne forudser, at mindst tre millioner danskere vil være i arbejdet.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille advarer dog mod, at de gode tider ikke bliver ved.

- Vi kommer ikke udenom, at der også er risici for dansk økonomi.

- Vi kan ikke tage medvind fra den globale økonomi for givet, og herhjemme vokser bekymringen for, om der kan skaffes nok arbejdsvillige hænder, siger han i en pressemeddelelse.

Han varsler derfor flere og nye reformer, der kan skaffe yderligere job og vækst i årene fremover.

/ritzau/