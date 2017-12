Begynder-motionist: Undgå disse skader

Det gælder om at vide, hvordan man skal gå frem, hvis nytårsforsættet om mere motion ikke skal ende med skader i februar.

For en del danskere er nytårsforsættet startskud til at tabe nogle kilo og begynde at dyrke mere motion. Og i ren iver efter at få smæk for skillingen, kører mange på med intens træning fra dag et.

Men hvis man er overvægtig eller uvant med træning - eller begge dele - er det noget nær det dårligste, man kan gøre for dig selv, siger Tommy Frisgaard Øhlenschlæger, afsnitsledende overlæge på Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital.