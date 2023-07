Behandling med stamceller virker mod svær sklerose

Der er godt nyt for personer, der lider af svær sklerose.

Forskere fra Rigshospitalet har fundet ud af, at behandling med stamceller har en god effekt hos personer med et særligt aggressivt forløb af sygdommen.

Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

- Vi har nu dokumenteret, at behandlingen har god effekt for netop den her gruppe af patienter, og at det kan være et relevant behandlingstilbud for en større gruppe af danske sklerose-patienter, siger overlæge Morten Blinkenberg, Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forskerne har gennemgået data fra 32 sklerosepatienter med såkaldt attakvis multipel sklerose, der modtog stamcellebehandling mellem 2011 og 2021.

Undersøgelsen viste, at 69 procent af patienterne ikke oplevede forværring af deres sygdom i de første to år efter behandlingen.

Kun meget få patienter oplevede alvorlige bivirkninger.

Behandlingen med stamceller foregår på den måde, at patienten først får medicin, som øger antallet af stamceller i blodet.

Dernæst indsamles stamceller fra patienten, som efterfølgende får en høj dosis kemoterapi for at fjerne de syge celler fra immunsystemet.

Til sidst får patienten sine egne stamceller tilbage, som så hjælper med at genopbygge patientens immunsystem.

- Det er gode nyheder for dem, der har netop den her alvorlige form for sklerose.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Høj dosis kemoterapi er imidlertid en hård behandling at komme igennem. Det er blandt andet derfor, behandlingen er et tilbud dem, hvor anden behandling ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt, siger Morten Blinkenberg.

Multipel sklerose er en sygdom, hvor immunsystemet ved en fejl begynder at angribe hjernen og rygmarven.

Det giver patienten en række symptomer, som kaldes attakker og kan vare i måneder eller give permanente skader.

Desuden kan patienterne over tid opleve forværring af symptomerne og til sidst miste deres mobilitet.

I Danmark lever over 18.000 mennesker med diagnosen multipel sklerose. Danmark har en af de højeste forekomster af sklerose i verden, fremgår det af Scleroseforeningens hjemmeside.

/ritzau/