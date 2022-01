Behandlingsgarantien genindføres på fredag

Regeringen har besluttet, at udrednings- og behandlingsgarantien på ny kommer til at gælde fra fredag den 21. januar.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Garantien genindføres, fordi Sundhedsstyrelsen tirsdag har vurderet, at det nu er sundhedsmæssigt forsvarligt at genindføre behandlings- og udredningsgarantien.

- Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det er sundhedsfagligt forsvarligt snarest at ophæve den nuværende suspension af udrednings- og behandlingsrettighederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derfor har vi besluttet at fremrykke genindførelse af patientrettighederne, så de træder i kraft allerede fredag 21. januar, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

I udgangspunktet skulle suspensionen af patientrettighederne gælde til og med 30. januar.

Udrednings- og behandlingsgarantien betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Fra man er blevet udredt, har man krav på behandling inden for 30 dage.

Hvis det offentlige ikke kan klare det inden for tidsfristen, har man ret til at få behandling på et privathospital.

Siden 3. januar har udrednings- og behandlingsgarantien været suspenderet, efter at et flertal i Folketinget 21. december besluttede at suspendere garantien midlertidigt.

Tirsdag er smittetallet 33.493, som er det højeste under epidemien. På trods af det mener sundhedsministeren, at det er fornuftigt at genindføre rettighederne.

- Selv om vi har høje smittetal, så er antallet af indlagte ikke steget i samme grad, og på intensiv har vi set et fald. Derfor er det positivt, at vi kan genindføre patientrettighederne nu, siger han i pressemeddelelsen.

Tirsdag er antallet af indlagte på hospitalernes intensivafdelinger det laveste siden slutningen af november.

49 personer er indlagt på en intensivafdeling, mens 29 får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er i alt 810 indlagte med coronavirus på de danske hospitaler.

Ifølge vurderingen fra Sundhedsstyrelsen, der ligger til grund for genindførelsen af garantien, er den væsentligste risiko for driften af sygehusvæsnet lige nu, at der i alle personalegrupper er øget fravær, fordi der i øjeblikket er stor samfundssmitte med coronavirus.

Sundhedsstyrelsen skriver desuden, at det ikke vurderes, at sygehuskapaciteten lige nu er kritisk udfordret af covid-19.

/ritzau/