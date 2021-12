Behandlingsgarantien suspenderes, for få ældre har fået tredje stik, og kristne udsættes for vold i Indien

Godmorgen. På årets korteste dag begynder Morgensamling med en nyhed fra sundhedsverdenen: I går aftes fik regeringen flertal for at suspendere behandlingsgarantien. Det betyder, at hvis man har gået længere end 30 dage og ventet på en behandling, får man ikke længere skattekroner med sig til at kunne blive behandlet på et privathospital.

Suspenderingen af udrednings- og behandlingsgarantien sker for at lette presset på sundhedsvæsenet, der oplever et stigende antal corona-indlagte, fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Men det kommer blandt andet til at gå ud over knæ- og rygoperationer, hvilket møder kritik hos Ældre Sagen.

”Jeg synes, at det er grove sager, at det er svækkede ældre mennesker, som nu skal betale prisen for, at man skal skaffe de her ekstra sengepladser,” siger vicedirektør Michael Teit Nielsen til DR.

For få ældre har fået tredje stik

Og vi dvæler et øjeblik ved sundhedsdagsordenen. For social- og ældreminister Astrid Krag (S) har netop sendt en stærk appel til landets kommuner om at speede processen med at få givet tredje stik til de ældre op. Det skriver Ritzau.

Gruppen, som Astrid Krag taler om, er personer over 65 år, der modtager hjemmehjælp. Her er knap 94 procent vaccineret med to stik, mens under 83 procent har fået det tredje booster-stik, og det er ikke godt nok, mener hun.

Budskabet fra Astrid Krag er, at man i kommunerne finder ud af, om borgerne skal have hjælp til at komme til og fra vaccinationsstedet, eller om man alternativt kan vaccinere folk i eget hjem.

Et større netværk fjerner ikke ensomhed

For mange er julen lig med tid til at være sammen med familie og venner, men julen kan også være ensomhedens tid, hvis ikke man har et stærkt netværk. Men ensomhed bekæmpes ikke bare ved at gøre det netværk større, viser et nyt studie.

”Det er i mange tilfælde ikke nok bare at udvide folks netværk, for ensomhed handler især om savn af nære relationer. Nogle føler sig ensomme, selvom de ikke er socialt isoleret,” siger Mathias Lasgaard, der står bag studiet, til Kristeligt Dagblad.

Flere end 380.000 danskere føler sig ensomme, og i november afsatte regeringen 24 millioner kroner over tre år til en national strategi mod ensomhed. Pengene skal blandt andet bruges på at etablere et ensomhedspartnerskab, der skal se på, hvordan samfundet kan afhjælpe ensomhed i for eksempel boligområder, på uddannelser og blandt ældre.

Politisk kommentator: DF risikerer sammenbrud

I går begyndte ankesagen mod Morten Messerschmidt i Østre Landsret. Messerschmidt blev i august idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk i byretten, men kandiderer stadig til formandsposten i Dansk Folkeparti, der skal afgøres ved et ekstraordinært landsmøde i januar. Hvor stiller det Dansk Folkeparti?

Ifølge kommentator vil det ikke være overraskende, hvis partiet i løbet af de næste 10-15 år lige så stille forsvinder ud af dansk politik.

”Konsekvensen af Socialdemokratiets højredrejning på udlændingepolitikken har betydet, at det emne ikke længere er i det absolutte centrum for dansk politik, men i stedet er gledet helt ud i periferien. Så man kan sige: Det værste for Dansk Folkeparti er ikke, at man ikke ved hvem, der skal være ny formand, men at det er ligegyldigt, hvem det bliver,” siger politisk kommentator Esben Schjørring til Kristeligt Dagblad.

Indiske kristne oplever vold

Morgensamling vender nu blikket mod udlandet. En rapport viser, at der har været 39 tilfælde af vold og trusler mod indiske kristne i den indiske delstat Karnataka. Det inkluderer angreb på præster begået af højreorienterede hinduistiske grupper, skriver BBC. I nogle tilfælde er præsterne også blevet forhindret i at holde deres prædikener.

Kristne repræsentanter vurderer, at angrebene er blevet mere hyppige siden oktober, da partiet, der sidder på magten i regionen, har sagt, at man ville arbejde på en stram lov imod at konvertere fra en religion til en anden.

Kristne er en minoritet i det primært hinduistiske Indien, og kristne ledere er bekymrede for, at det nye lovforslag vil opmuntre hindu-radikale til yderligere chikane mod kristne.

Biskop dukker op i vikingefund

Vi slutter med en mystisk indgravering i et fund fra Skotland. I 2014 gravede man ved hjælp af en metaldetektor en række skatte fra vikingetiden op i Skotland, og en af dem var en lille gylden krukke. Nu har forskere så fundet en gylden indgravering på krukken, skriver BBC. Indgraveringen er på latin og lyder:

”Biskop Hyguald fik mig lavet”.

Man ved bare ikke, hvem biskop Hyguald var. Det siges dog at være det klareste bevis på, at nogle af genstandene fra samlingen kan komme fra det angelsaksiske kongerige Northumbria.

Det sker i dag: Klokken 13-14 skal Folketinget ved en afstemning tage stilling til, om Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget, efter hun sidste mandag blev idømt seks måneders ubetinget fængsel i Rigsretten. Følg afstemningen på k.dk

