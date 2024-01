Bekræftet: To norske F-16-fly er i Danmark til træning af ukrainere

Siden 5. januar har to norske F-16-fly befundet sig på Flyvestation Skrydstrup.

Her bruges flyene til træning af ukrainske piloter, som skal bruge flyene i krigen mod Rusland.

Det bekræfter Forsvarskommandoen til Ritzau onsdag, efter at den norske forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, for en uge siden oplyste, at to norske F-16-fly skulle sendes til Danmark.

Ritzau har desuden spurgt Forsvarskommandoen om, hvorvidt det betyder, at der kommer flere ukrainske piloter til Skrydstrup.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Forsvarskommandoen ønsker af hensyn til operationssikkerheden ikke at gå yderligere i detaljer omkring antallet af piloter der uddannes, skriver Forsvarskommandoen i en skriftlig udtalelse.

Forsvarskommandoen tilføjer, at der på nuværende tidspunkt ikke er konkrete aftaler med andre lande om lignende.

Men forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) ville i weekenden gerne røbe lidt af det, som de norske fly skal lave i Danmark.

- Det er tænkt, at Danmark kommer til at være centrum for den her træningsindsats, hvor andre lande så også kan stille fly og mandskab til rådighed, så man kan få en endnu større volumen i forhold til træning, sagde Lund Poulsen, da han gæstede De Radikales nytårsstævne.

Norge og Belgien har ligesom Danmark meddelt, at de på sigt vil donere F-16-fly til Ukraine. Det samme vil Holland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Foruden de to fly stiller Norge også med op til ti instruktører. Det sagde den norske forsvarsminister i sidste uge. Det vides ikke, hvor længe flyene eller det norske personale skal være i Danmark.

I december blev det meddelt, at de første ukrainske piloter nu var i gang med at træne i at flyve F-16 kampfly i Danmark.

Det var i august sidste år, at det blev meddelt, at Danmark vil donere 19 F-16-fly til Ukraine. Også Holland og Belgien har meddelt, at de sender F-16-fly.

Ukraine har modtaget militærstøtte fra en lang række lande, siden Rusland invaderede landet 24. februar 2022.

/ritzau/