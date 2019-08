Bekræftet: Trump kigger på muligt køb af Grønland

I begyndelsen af september gæster den amerikanske præsident Danmark, og Donald Trump kigger på Grønland.

Den er god nok. Den amerikanske præsident, Donald Trump, kigger på et muligt køb af Grønland.

Det bekræfter Larry Kudlow, økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus. Ifølge Kudlow er Trump-administrationen i gang med at "kigge på" et muligt køb.

Det siger han ifølge det amerikanske netmedie The Hill i Fox News Sunday.

- Danmark ejer Grønland. Danmark er en allieret. Grønland er et strategisk sted. De har en masse værdifulde mineraler.

- Præsidenten, som ved noget om at købe ejendomme, vil gerne kigge på det, siger han til Fox-værten Dana Perino ifølge The Hill.

Tidligere på ugen kom det frem, at Trump havde luftet idéen. Historien kom fra avisen The Wall Street Journal, der baserede den på anonyme kilder. Men historien er angiveligt god nok.

Danske politikere har allerede i stor stil afvist, at Danmark vil sælge Grønland til USA. Men emnet må hermed ventes at blive taget op, når Trump i begyndelsen af september kommer til Danmark.

USA har tidligere overvejet at købe Grønland, der geopolitisk ligger ekstremt vigtigt i forhold til især Ruslands arktiske egne.

Tilbage i 1867 arbejde de amerikanske myndigheder på et køb, da USA købte Alaska af Rusland.

I 1946 fremsatte den daværende amerikanske præsident Harry S. Truman et tilbud til den danske regering om at købe Grønland for 100 millioner dollar.

Tilbuddet blev afvist. Men amerikanerne fik lov til at fastholde deres militære tilstedeværelse på øen - ikke mindst med Thule-basen, der blev etableret i 1952.

Basen er i dag en vigtig brik i USA's ambitioner om at etablere et missilskjold.

Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, afviste fredag i en kortfattet skriftlig kommentar, at Grønland er eller kan komme til at være til salg.

Og det ene af Grønlands to folketingsmedlemmer Aaja Chemnitz Larsen (IA) afviser ligeledes tanken.

Statsminister Mette Frederiksen (S) besøger netop Grønland søndag og mandag.

