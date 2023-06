Bekymrede borgere inviteres til møde om forurenet Dicillin-medicin

Sundhedsstyrelsen inviterer til et borgermøde om de resistente CPO-bakterier, som man har fundet i antibiotikamedicinen Dicillin.

Det skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Borgermødet vil handle om risici og konsekvenser for borgere, der er smittet med bakterierne gennem lægemidlet. Desuden vil der blive snakket om forebyggelse og behandling.

Anledningen til mødet er, at Sundhedsstyrelsen har fået en række henvendelser fra borgere, der har ønsket at få mere information.

- Derfor har vi sammen med Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut besluttet at holde et borgermøde, hvor vi vil give en status og forklare, hvordan vi håndterer situationen.

- Og deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål og fortælle, hvordan de oplever situationen, lyder det fra overlæge og sektionsleder Kirstine Moll Harboe ifølge Sundhedsstyrelsen.

Mødet finder sted i Sundhedsstyrelsen i København fredag den 9. juni klokken 15.

I perioden fra 4. maj 2022 til 4. februar 2023 har godt 79.000 patienter fået udleveret forurenet Dicillin på apoteket.

Hertil kommer et mindre antal patienter, der kan have fået forurenet Dicillin udleveret på hospitalet eller af en vagtlæge.

Den forurenede medicin kan skabe CPO-bakterier hos patienterne.

Og de kan være svære at behandle, fordi multiresistente bakterier er modstandsdygtige over for flere typer af antibiotika.

Derudover kan det også være hæmmende for behandling af andre sygdomme.

Hvis man har bakterien, vil man være pålagt isolation på enestue ved fremtidige behandlinger på sygehuset. Det vil gælde resten af livet.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at der er blevet påvist smitte med CPO-bakterier hos 33 patienter på grund af det forurenede medicin.

Ingen af patienterne er blevet alvorlige syge, fremhæver sundhedsmyndigheden.

