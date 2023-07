Tidligere russisk præsident om Nato-hjælp til Ukraine: ”Tredje verdenskrig kommer tættere på”

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at Sverige er på vej ind i Nato. Tyrkiets beslutning om at give grønt lys til vores naboland er blevet mødt af stor begejstring i Vesten. Men hvad betyder det for os herhjemme i Danmark?

Selvom flere iagttagere har påpeget, at det blot vil få den russiske præsident, Vladimir Putin, til at skrue op for angrebene i krigen i Ukraine, er der alligevel grund til at ånde lettet op. Det fortæller militæreksperter i dagens avis.

I forbindelse med Nato-topmødet i Vilnius i Litauen, som fortsætter i dag, er der desuden blevet lovet flere våben og mere økonomisk støtte til Ukraine. Noget, som den tidligere russiske præsident Dmitrij Medvedev reagerede på med denne kommentar:

“Det er komplet sindssygt, Vesten ikke kunne komme på noget andet. Faktisk er det en blindgyde. En tredje verdenskrig kommer tættere på,” skriver han på beskedtjenesten Telegram ifølge Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere behandles med elektrochok

Herhjemme har psykiatrien ad flere omgange været genstand for debat det seneste års tid. Flere modtager diagnoser, samtidig med at ressourcerne er knappe i den pressede sektor. Nu viser det sig, at behandlingen med elektrochok er steget markant på ganske kort tid. Siden 2018 er antallet af elektrochokbehandlinger steget med 23 procent, skriver Avisen Danmark.

I daglig tale kaldes behandlingsformen ECT og bruges typisk til patienter, som lider af svær depression, mani eller delirium. Men er det nødvendigvis dårligt, at flere behandles på den måde? En patientforening kalder det “bekymrende og skræmmende” over for Avisen Danmark, mens en overlæge påpeger, at behandlingen er skånsom og effektiv.

I dette debatindlæg fortæller en 23-årig patient, hvad behandlingen har betydet for hende.

Priserne på genbrugstøj stiger

Landets genbrugsbutikker er blevet populære. Især blandt unge er de unikke, lidt slidte trøjer, bukser og sko i tråd med tidens trend. Nogle går dog i butikkerne, alene fordi de ikke har råd til andet. Men det seneste stykke tid er det blevet sværere for dem at betale for de brugte varer. Priserne er nemlig steget.

Frivillig i Kirkens Korshærs genbrugsbutik på Frederiksberg lægger tøj på plads. Foto: Adam Garff

Det oplyser fire af landets store nødhjælpsorganisationer i dagens avis. En af dem er Røde Kors, som sidste år sendte nye prisvejledninger ud i butikkerne. Men det er der en god forklaring på, fortæller organisationens genbrugschef til Kristeligt Dagblad. Kirkens Korshær påpeger, at organisationen ikke har hævet priserne i 20 år, men at det nu har været nødvendigt.

Knap halvdelen på erhvervsuddannelser falder fra

Godt nok er tallet faldende, men en stor del af eleverne på landets erhvervsuddannelser dropper ud. På årgangen 2015/2016 faldt 46 procent af eleverne fra, mens tallet var 43 procent for årgangen 2018/2019. Det viser en ny analyse af Arbejdernes Erhvervsråd.

De fleste frafald sker enten i grundforløbets anden del, eller forbi man ikke overgår til hovedforløbet, altså inden for de 15 første måneder af uddannelsen. På de videregående uddannelser er det knap hver sjette, der springer fra, viser Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I dag spilles en vigtig kamp

Morgensamling runder af i sportens verden. For den 20-årige Holger Rune fra Gentofte vakte opsigt, da det i mandags lykkedes ham at nå til kvartfinalen i den prestigefulde turnering Wimbledon, som spilles i dag. Både i og uden for tennisverdenen. En af dem, som følger turneringen med spænding, er 7-årige Elin, som lige er kommet hjem fra en tennis-camp, og som drømmer stort.

"Min farmor sagde, at Holger Rune var startet med at gå på tennis-camp, da han var syv år ligesom mig. Så sagde min farfar til mig: 'Ved du, hvad du er i gang med lige nu?'," siger hun i dagens avis.