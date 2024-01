Bekymret forsker ville gerne have haft minister i røret før klimanyhed

En ny melding fra klimaminister Lars Aagaard om lavere udledning af drivhusgasser fra lavbundsjorde og en hurtig opnåelse af klimamålet for 2025 kan meget vel ende med at måtte ændres igen.

For der er andre beregninger på vej, der kan pege i den modsatte retning.

Det advarer Jørgen E. Olesen, sektionsleder på Aarhus Universitet og for forskerne bag de nye beregninger, om.

- Hvis jeg havde været Lars Aagaard, havde jeg ringet til mig først, siger han.

Spørgsmål: Hvad havde du så sagt?

- Så havde jeg sagt pas på.

Onsdag eftermiddag kunne klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard meddele, at Danmarks udledninger af drivhusgas er omkring to millioner ton mindre end hidtil antaget.

Det sker efter nye beregninger fra Aarhus Universitet, der har undersøgt lavbundsjorde.

I de beregningerne, man hidtil har lavet, har man forudsat, at lavbundsjordene konstant udleder drivhusgasser.

Men man har ikke taget højde for, at nogle af de jorde, der indeholder CO2, forsvinder over tid.

Udledningen stopper derfor tidligere end antaget.

De nye anslag tager dermed udgangspunkt i et blik på, hvor stort et areal lavbundsjord der udleder drivhusgas - men ikke præcis hvor meget, der så udledes.

Her opstår problemet. For forskerne fra Aarhus Universitet er stadig i gang med andre beregninger, der kan risikere at vise, at den tilbageværende udledning til gengæld er større end antaget.

- Opgørelserne af de her udledninger fra lavbundsarealer afhænger ikke kun af arealerne, men også af hvor store udledningerne er. Og vi er på vej med nogle data, der viser, at udledningerne fra en stor del af arealerne er større end det, vi troede, siger Jørgen E. Olesen.

- Det er bare ikke inkluderet i den opgørelse endnu.

Forskerne arbejder stadig på de nævnte beregninger, der kaldes emissionsfaktorer, og det er derfor en foreløbig vurdering, Jørgen E. Olesen giver.

Men de "kunne godt være" større end de gevinster, regeringen har annonceret onsdag, siger han.

Derfor er Jørgen E. Olesen "træt af situationen."

- Jeg ville være forsigtig med det her, siger han.

