Belgien krydser kritisk grænse - kan blive lukket for danskere

Belgien har nu flere smittede, end de danske myndigheder accepterer for at anbefale rejser. Malta er tæt på.

Et stigende antal smittede med coronavirus i Belgien betyder, at landet risikerer at ryge af listen over rejsemål i Europa, som Udenrigsministeriet anbefaler at tage til på ferie.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

De seneste to uger har der i Belgien i gennemsnit været 31,5 smittede om ugen per 100.000 indbyggere.

Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC). Tallet har været stigende gennem de seneste uger.

Udenrigsministeriets liste bliver opdateret hver torsdag, og billedet kan dermed at ændre sig de kommende dage.

Malta er også tæt på at krydse grænsen med omkring 29,3 tilfælde om ugen per 100.000 indbyggere, viser tal fra ECDC.

I torsdags besluttede Udenrigsministeriet at fraråde rejser til Spanien på grund af stigende smitte.

For at et land - der har været lukket - bliver åbnet igen, skal det have under 20 tilfælde per 100.000 indbyggere om ugen. Spanien er med 37,9 et stykke fra at blive åbnet igen.

Derudover frarådes rejser til Andorra, Luxembourg, Rumænien og Bulgarien på grund af høj smitte, mens Irland også er på listen, men det skyldes et krav om karantæne ved ankomst.

Ud over antal smittede kigger de danske myndigheder på testniveauet, og hvor stor en andel der testes positive.

Derudover bliver der kigget på det enkelte lands restriktioner i forhold til indrejse - for eksempel om der er krav om karantæne.

Den stigende smitte i Belgien har ført til flere tiltag fra myndighederne på det seneste.

I slutningen af juli blev det meldt ud, at det over den næste måned kun er tilladt at have fem faste kontakter ud over personerne i ens husstand.

I slutningen af juli blev der indført udgangsforbud i Antwerpen fra klokken 23.30 til 06.00, hvor man kun må gå ud, hvis man skal på arbejde, på sygehuset eller skal på eller kommer hjem fra ferie.

I Bruxelles lød det i sidste uge, at man vil begynde at indføre maskepåbud i det offentlige rum, hvis smittetallene fortsætter med at stige.

I sidste uge blev rejsevejledningen for Belgien ændret i flere lande i Europa - herunder Storbritannien og Finland. Det betyder, at rejsende skal 14 dage i karantæne, hvis de har været i Belgien.

Tyskland og Holland har nøjedes med at fraråde rejser til Antwerpen.

/ritzau/