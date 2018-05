Belgisk ølproducent advarer: Der kan knække glas af flasken

Et parti af den belgiske øl Stella Artois tilbagekaldes. Det skyldes, at der er opdaget en fejl i pakningen.

Virksomheden bag den belgiske øl Stella Artois har tirsdag besluttet at tilbagekalde udvalgte pakker, der indeholder 24 styk 33-centiliters flasker med Stella Artois-øl.

Det skyldes, at de kan indeholde glaspartikler. Der er opdaget en fejl i glaspakningen i nogle flasker på 33 centiliter.

Det betyder, at et lille stykke glas kan brække af og muligvis falde ned i øllet, oplyser bryggerikoncernen AB InBev, der blandt andet står bag ølmærket Stella Artois, i en pressemeddelelse.

Forbrugerne rådes derfor til ikke at indtage eller tillade andre at indtage produktet og at skaffe sig af med øllet.

Der er tale om Stella Artois-pakker med 24 styk 33 centiliter flasker. I Danmark er de mærket med sidste salgsdato 13/02/19, 14/02/19, 15/02/19 eller 28/02/19.

Tilbagekaldelsen er begrænset til flasker fra en leverandør, der fremstiller en brøkdel af Stella Artois-flasker på verdensplan.

Virksomheden har ikke fået henvendelser fra danske forbrugere om problemer. Men de vil sikre sig, at eventuelle flasker med fejl fjernes fra markedet.

Stella Artois understreger, at problemet ikke gælder andre pakkestørrelser som dåser eller fadøl. Det berører heller ikke flasker med andre datokoder.

/ritzau/