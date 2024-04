Beredskab forsøger at redde historisk murværk i udbrændt Børsen

Der står ikke meget tilbage af den ene halvdel af den gamle børsbygning i Indre By i København, efter at flammer omsluttede Børsen tirsdag.

Men endnu kan man stadig se dele af det historiske murværk, der blev bygget for 400 år siden, og beredskabet gør, hvad det kan for at stabilisere det.

Det siger indsatsleder ved beredskabet Tim Ole Simonsen på et pressemøde torsdag eftermiddag.

- Der er formentlig behov for, at bygningen yderligere afstives, siger han.

Beredskabet har siden tirsdag aften arbejdet på at stabilisere ydermurene, der stadig står. Det gør det ved at stille containere, der er fyldt med betonklodser, op langs murene og koble dem til stilladser.

Før beredskabet kan stabilisere murene indefra, som kan blive nødvendigt for at redde dem, skal alle murbrokkerne og andet i bunden af bygningen fjernes.

Fredag klokken 12 starter en indsats, hvor beredskabet med kraner skridt for skridt vil fjerne murbrokkerne og andet nedbrændt materiale i bunden af det, der tidligere var den gamle børssal.

Det er ukendt, hvor længe den indsats vil vare, siger Tim Ole Simonsen.

- Når det er afsluttet, så kan det være, at bygningen skal afstives yderligere indvendigt på bagsiden af murene, siger han.

Tim Ole Simonsen kan ikke forsikre, at beredskabet selv med den indvendige afstivning vil kunne lykkes med at redde det historiske murværk.

- Det er vi ikke sikre på. Det er jeg nødt til at sige. Der er tale om ustabile konstruktioner, siger han.

På nuværende tidspunkt er det stadig sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at komme ind i den del af bygningen, hvor den gamle børssal var, og som nu næsten er helt væk.

Derfor kan Tim Ole Simonsen ikke svare på, hvornår politiet eventuelt vil få adgang til den del for at efterforske og eventuelt samle beviser for at kortlægge hændelsesforløbet og en mulig brandårsag.

/ritzau/