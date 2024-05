Beredskab forventer øget mobilvarsling under årets sirene-test

Det er den første onsdag i maj, og det betyder som vanligt, at sirener kommer til at lyde over Danmark klokken 12.

Det er Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen, der tester de fysiske varslingssystemer, og lige som i 2023 vil der også blive udsendt en testadvarsel til mobiltelefoner.

- Det handler både om at teste, at systemerne virker, som de skal, samt gøre folk opmærksomme på, hvad man skal gøre, hvis det er en rigtig situation, hvor man skal følge varslingerne, siger Lars Aabjerg Pedersen, som er kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen.

Når man hører sirenen onsdag ved middagstid behøver man ikke gøre noget. Hører man derimod en varslingssirene en hvilken som helst anden dag, skal man gå indenfor og søge information hos DR og TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2023 fik omkring to ud af tre danskere en testadvarsel på deres mobiltelefon. Det var første år, systemet blev afprøvet.

Årsagen til, at mange ikke fik en testadvarsel, var ifølge Beredskabsstyrelsen, at mange ikke havde opdateret styresystemet på deres iPhone.

- Det tager noget tid, før et styresystem bliver udbredt. Nu er der gået et år, og det er vores klare forventning, at når styresystemet er mere udbredt vil flere også være i stand til at modtage en advarsel, siger Lars Aabjerg Pedersen.

Han forventer, at omkring 80 procent af befolkningen vil få en testadvarsel på deres mobiltelefon i år.

Der er omkring 1000 fysiske varslingssirener i Danmark, som dækker omkring 80 procent af befolkningen.

En af fordelene ved at sende en advarsel ud til folks mobiltelefoner er, at mens en sirene kan stå langt væk, har mange deres mobiltelefon tæt på, fortæller Lars Aabjerg Pedersen. Desuden kan man sende information ud sammen med advarslen.

De fysiske sirener har to forskellige signaler. Et som varsler og et som afvarsler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Varselsignalet er en tone, som stiger hurtigt og langsomt falder igen. Den gentages fire gange. Afvarslingssignalet, som afvarsler faren, er en lang tone. Begge signaler varer 45 sekunder.

Når signalerne skal testes onsdag, bliver varslingssignalet først testet klokken 12 og klokken 12.04. Afvarslingssignalet testes klokken 12.08.

Varslingssystemet bruges ved farlige situationer, hvor der er behov for at advare borgere. Det kan eksempelvis være ved brand, kemikalieudslip eller vejrhændelser.

På mobilen fungerer systemet ved, at man får en besked ledsaget af en høj advarselslyd.

Ønsker man ikke at modtage varslingen på sin mobiltelefon, skal man slukke telefonen inden klokken 12 og vente til klokken 12.20 med at tænde den igen.

/ritzau/