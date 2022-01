Beredskab har plan B, C og D i baghånden i kamp mod stormen

En beredskabsstyrke på næsten 10.000 mand er klar til at arbejde i weekenden, hvis der bliver brug for det.

Beredskabet følger situationen med stormen Malik "ekstremt nøje" og forsøger at være bedst muligt klar, til når stormen ventes at ramme landet lørdag eftermiddag.

Men det er svært at forudsige, hvor der skal sættes mest ind. Det fortæller Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- Vi krydser fingrene for, at det her ikke bliver meget anderledes, end det vi kender. Men vi ved også, at vi er en branche, hvor vi skal forvente det, man ikke kan forvente.

- Det er derfor, vi gør os klar til, at både plan B, C og D kan iværksættes, hvis ikke plan A er god nok. Men vi krydser fingrene og håber, at det ikke bliver alt for meget panik med ham Malik, siger han lørdag middag.

Stormen ventes at ramme omkring klokken 15-16 lørdag og kan give vindstød af orkanstyrke i dele af landet.

Lørdag forsøger beredskabet at udpege de svageste led i lokalområder, så det kan sætte ind med det rette udstyr.

Det handler for eksempel om at undgå oversvømmelser på grund af den forhøjede vandstand, som stormen vil medføre i flere dele af landet.

- Lige nu er vi gang med at forberede vores materiel. Det er primært watertubes, mobile dæmninger og pumper, som vi bringer de steder hen, hvor vi forventer, at der er brug for det, siger Bjarne Nigaard.

Watertubes er store slanger, som bruges til at opfange vand.

Lørdag er 1800 ansatte fra beredskabet på vagt. Det kan blive nødvendigt at opjustere i løbet af weekenden, når stormen tager til.

Mens vinden ventes at være kraftigst lørdag eftermiddag og aften, er forventningen, at forhøjet vandstand for alvor kan give problemer i løbet af søndagen.

- Vi har en styrke på næsten 10.000 mand, og de har alle deres mobiltelefoner klar i lommen hen over weekenden, så vi kan kalde dem ind efterhånden, som der opstår behov.

- Og det kan vi bestemt ikke udelukke kommer til at ske, siger Bjarne Nigaard.

/ritzau/