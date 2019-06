Beredskab om Sankt Hans: Byg robust bål og kig efter dyr

Sidste år forhindrede afbrændingsforbud flere steder Sankt Hans-bål. I år er der ingen forbud.

Sidste år lagde tørke en dæmper på Sankt Hans-bålene flere steder i landet, men i år er det anderledes godt bålvejr.

For den seneste tid har Danmark fået en del regn, og der er derfor ingen afbrændingsforbud.

Trods det gode bålvejr, er der stadig en række gode råd, som er værd at huske på, inden du stryger tændstikken og tænder ild til bålet med heksen. Det fortæller Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber.

- Man skal bygge det robust op, så det ikke pludselig vælter. Og inden man sætter ild til det, skal man se, at der ikke er nogle små dyr i det - eksempelvis pindsvin.

- Når man skal til at tænde det, skal man ikke kaste benzin eller anden brandbar væske på. Det kan skabe en meget uheldig situation. Så skal man hellere bruge en fakkel, avispapir eller ukrudtsbrænder til at sætte ild på. Når ilden har fat, og man har brugt ukrudtsbrænder, så sørg for, at få den væk fra bålet, siger Jarl Vagn Hansen.

Ved Sankt Hans sidste år rykkede de danske beredskaber over tre gange så mange gange ud som i løbet af en normal aften og nat.

84 gange rykkede beredskaberne ud mellem den 23. juni klokken 18 og den 24. juni klokken, viser tal fra Redningsberedskabets Statistikbank. På en normal aften og nat rykker beredskaberne i gennemsnit ud 25 gange.

Ifølge Jarl Vagn Hansen ventes de mange bål dog ikke at give særlige udfordringer for beredskabet.

- Det kan godt være, at der er lidt flere udrykninger end normalt, men det er ikke noget, som giver anledning til større problemer for brandvæsenet.

- Vi kører mig bekendt normalt beredskab over hele landet sådan en aften, siger beredskabsformanden.

Foruden at årets Sankt Hans kan fejres uden afbrændingsforbud, så bliver det sandsynligvis også i solskin.

Hos DMI forventer man nemlig en stort set skyfri himmel og temperaturer, der ligger på mellem 17 og 20 grader i løbet af aftenen i det meste af landet.

/ritzau/