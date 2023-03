Beredskab på udkig efter oliepøl i Østjylland

I weekenden er Østjyllands Brandvæsen flere gange blevet kontaktet af borgere, der har været i kontakt med eller set en oliepøl i Aarhusbugten.

Det skriver Århus Stiftstidende efter at have talt med operationschef fra Østjyllands Brandvæsen Søren Møller.

Både lørdag og søndag har beredskabet været på vandet i et forsøg på at lokalisere oliepølen, men det er endnu ikke lykkedes at finde den.

Kort før klokken 12.30 søndag kom en vinterbader op af vandet fedtet ind i lugtende olie, fortæller operationschefen til Århus Stiftstidende.

Størrelsen på oliepølen var ifølge vinterbaderen på 15 gange 15 meter.

Lørdag modtog beredskabet en tilsvarende melding fra Ebeltoft, efter en kajakroer havde observeret olie i bugten.

- Noget kan jo tyde på, at der er en oliepøl, der ligger og sejler rundt i Aarhusbugten. Når temperaturen stiger, vil en forurening stige op af vandet og vil følge bølgerne.

- Men hvis det er koldere, falder den ned og vil blive ført af strømmen, som går væk fra land i disse dage, siger operationschefen til mediet.

