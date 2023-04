Beredskab: Pas på ukrudtsbrænderen hvis påsken bruges i haven

Hvis man har planer om at udnytte påskedagene til at hive fat i ukrudtsbrænderen og komme i gang med havearbejdet, er der grund til at være ekstra opmærksom.

Sådan lyder opfordringen fra Danske Beredskaber, der typisk har travlt i påsken.

- Forårets fridage, både påsken og dem, der kommer senere hen, er helt klassiske havedage.

- Det er dermed også klassiske travle dage for beredskabet, fordi ukrudtsbrænderen tit kommer frem fra garagen, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

April og maj har de tidligere år været ekstra travle for Danske Beredskaber, når det gælder udrykninger til brande forårsaget af ukrudtsbrændere.

- Det er en typisk tendens at forårstid og tør vegetation kombineret med lyst til at gå i haven og få den til at se fin ud, giver et ordentligt brag i forhold til vores statistikker, siger Bjarne Nigaard.

Danske Beredskaber havde i april fra 2018 til 2022 i alt 285 udrykninger til brande forårsaget af ukrudtsbrændere. Det har gjort april til den tredjetravleste måned i de fem år.

Maj har været den travleste måned, viser tallene. 375 gange har Danske Beredskaber rykket ud fra 2018 til 2022.

- Selv om man kunne forestille sig, at der nu er nogenlunde vådt, fordi det regnede i sidste uge, skal man huske, at planter og buske endnu ikke er begyndt at hive vand op, fordi de ikke er begyndt at spire, siger Bjarne Nigaard:

- Derfor er meget af vegetationen faktisk utrolig tør.

Hvis ukrudtsbrænderen alligevel findes frem i påskedagene, råder Danske Beredskaber til, at man holder god afstand til plankeværk, træskure og huset.

Derudover skal man have en spand vand eller vandslange i nærheden og sørge for, der ikke er gløder tilbage, når man er færdig.

Hvis det er ekstra tørt og blæser, lyder opfordringen, at man venter med ukrudtsbrænderen til dagen efter.

