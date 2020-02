Beredskab står klar til at rykke ud til oversvømmelser

Der er risiko for oversvømmelser ved de danske kyster på grund af kraftigt blæsevejr.

Det kraftige blæsevejr, der søndag ramte Danmark, øger risikoen for oversvømmelser i særligt det nordvestlige Jylland.

DMI har mandag formiddag opdateret sin varsling om, at der flere steder ved kysterne vil være risiko for forhøjet vandstand.

Området omkring Thisted og Morsø Kommune i det nordvestlige Danmark er kommet i kategorien "meget farligt vejr", da der er risiko for oversvømmelser.

- Vi har forberedt os på, at det er den situation, der kan komme, og vi holder selvfølgelig nøje øje med situationen, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, som er en sammenslutning af de kommunale beredskabsenheder.

Ifølge Jan Nedza, der er chef for Nordjyllands Beredskab, holder de særligt øje med, om vandstanden når 180 centimeter over det daglige vandstandsniveau omkring Thisted og Morsø.

- Vi er i dialog med de to kommuner, om de har behov for hjælp. Det er dog kommunerne, der selv tager sig de nødvendige forholdsregler. Det kunne for eksempel være at lægge sandsække ud, siger Jan Nedza.

Ved Vestkysten og Vadehavet vil der være forhøjet vandstand indtil onsdag. Den højeste vandstand vil være ved højvande mandag eftermiddag, skriver DMI.

DMI venter, at vandstanden klokken 15 i Vadehavet stiger 3-3,5 meter over det normale.

Også Beredskabsstyrelsen, der er en statslig myndighed, følger situationen, men har endnu ikke taget nogen ekstra foranstaltninger.

- I dagtimerne har vi fuld bemanding og er klar til at rykke ud fra vores beredskabscentre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Allinge og Hedehusene, oplyser Beredskabsstyrelsen i en mail.

Det kraftige blæsevejr søndag førte til væltede træer, nedfaldne tagsten og vaklende stilladser i det meste landet. Men ingen kom til skade som følge af stormen.

