Beredskab vil være til stede ved Børsen til torsdag morgen

Hovedstadens Beredskab vil være til stede ved Børsen i København indtil torsdag morgen.

Det siger indsatsleder Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab til TV 2 News.

- Vi har rykket vores tidsestimat. Vores forventning i går var, at vi ville være her i dag. Vores forventning er nu, at vi vil være her til i morgen tidlig i hvert fald, siger han onsdag morgen.

Branden i Børsen er endnu ikke slukket, og der foregår derfor fortsat slukningsarbejde på stedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover arbejdes der på at sikre bygningens ydermure, så de ikke vælter. Det sker blandt andet med containere, som skal afstive facaden.

- For at sikre trafikafviklingen skal vi sikre, at børsbygningen ikke vælter ud på gaden. Det gør vi blandt andet med de her containere, siger Tim Ole Simonsen til TV 2 News.

Indsatslederen siger desuden, at der i løbet af onsdag vil være store afspærringer i området, som vil påvirke trafikken.

Operationsleder Espen Godiksen fra Københavns Politi siger til TV 2 Kosmopol, at politiet forventer at åbne for trafik over Knippelsbro i løbet af tidlig morgen onsdag.

/ritzau/