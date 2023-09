Beredskaber savner ressourcer til fremtidens klimaudfordringer

Landets kommunale beredskaber mangler ressourcer til at kunne håndtere fremtidens klimahændelser.

Det udtaler Danske Beredskaber, som er interesseorganisation for de kommunale beredskaber. Det skriver Dagbladet Information.

Beredskaberne ser et behov for mere materiel, uddannelse og arbejdskraft i lyset af en forøget risiko for ekstreme vejrhændelser som hedebølger, storme og oversvømmelser.

- Hvis der ikke gøres noget, frygter jeg, at vi får den klimahændelse, der for alvor får elastikken til at springe for beredskabet, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, til Information.

Samme bekymring har lektor og forsker i beredskab og kriseledelse på Københavns Professionshøjskole Lene Sandberg.

- Jeg er helt enig i, at beredskaberne er – og vil blive – udfordrede. Når hændelserne bliver større eller voldsommere, kører toget nok for hurtigt, i forhold til hvad beredskaberne er dimensioneret til på nuværende tidspunkt, siger Lene Sandberg til Information.

Det danske beredskab er blevet beskåret kraftigt siden Berlinmurens fald i 1989, melder Lene Sandberg.

Det har kunnet mærkes ude i kommunerne, siger Birgit Stenbak Hansen (S), der er formand for Kommunernes Landsforenings (KL) Miljø- og Forsyningsudvalg og borgmester i Frederikshavn Kommune.

- Vi har skullet effektivisere og spare på beredskabet længe, siger Birgit Stenbak Hansen til Information.

Ønsket om flere penge kommer før ventede forhandlinger om beredskabet - muligvis i 2024. Forsvarsministeriet udtaler, at der er politisk opbakning til at styrke beredskaberne.

- Partierne bag forsvarsforliget er enige om, at der skal indgås en aftale i 2024, der styrker det danske beredskab, skriver ministeriet til Information.

- Der er ikke taget stilling til, hvorvidt det vil påvirke den kommunale opgaveløsning. Som bekendt drøftes kommunernes økonomiske rammer i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL, der forhandles i Finansministeriet.

Det danske beredskab består både af de kommunale beredskaber, som rykker ud ved brande, voldsomt vejr og akutte uheld, og Beredskabsstyrelsen, som blandt andet yder assistance til de kommunale beredskaber.

Danske Beredskaber har tidligere i år ifølge B.T. udtalt, at det ikke har ressourcerne til at en større samfundshændelse, hvor civilbeskyttelse er nødvendig.

/ritzau/