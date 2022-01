Beredskabet har forberedt mandskab og materialer inden storm

En storm, der har fået navnet Malik, ankommer til Danmark i weekenden og kan give vindstød af orkanstyrke i dele af landet.

Skulle det medføre forhøjet vandstand, væltede træer eller lignende, er beredskabet klar.

Det fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- Vi har selvfølgelig gjort vagtholdene klar. Vi har også fundet de materialer frem, som mest sandsynligt kommer i brug, hvis der kommer meget vand, oversvømmelser og kraftig vind, siger han.

Der er 1800 brandfolk på vagt hen over weekenden. Det er det samme som i en normal weekend, men skulle der blive behov for flere, kan forstærkninger tilkaldes.

- Vores reservestyrke har fået at vide, at de nok skal have mobiltelefonen i lommen hen over weekenden, så vi kan kalde flere ind, hvis det bliver nødvendigt.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) forventer, at stormen topper mellem lørdag eftermiddag og søndag morgen. Det bliver med vindstød af orkanstyrke i blandt andet Nordvestsjælland, Nordsjælland, Nordfyn og på Bornholm.

Samtidig er der varsel om vindstød af storm styrke i flere dele af Jylland samt på Sydsjælland, dele af Fyn og København.

Bjarne Nigaard fortæller, at beredskabet har gjort pumper og mobile dæmninger klar, hvis der kommer forhøjet vandstand.

- Det kan selvfølgelig også godt være, at vi skal have fat i noget frigørelsesmaterialer, hvis der er noget, der vælter ned i bygninger og biler.

Meteorolog i DMI Jesper Eriksen siger, at der kan komme vindstød med en hastighed på 33 til 35 meter i sekundet.

Det er nok til at kunne blæse tagsten ned, knække store grene, vælte træer og spærre for tog- og vejtrafikken.

Vindstød af den styrke kan også betyde, at broer må lukkes for trafik.

De kommende dages blæsevejr skyldes ifølge DMI et kraftigt østgående lavtryk, der bevæger sig ind over den mellemste del af Skandinavien.

DMI regner med, at vinden vil aftage søndag, og at temperaturen i weekenden komme til at ligge mellem to og seks grader.

/ritzau/