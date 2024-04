Beredskabet skiftede til plan B under brandslukning af Børsen

Da beredskabet tirsdag ser flammer stå op omkring børsbygningen i København, gik det i gang med en "umiddelbar slukning af selve branden".

Men kort tid efter måtte beredskabet skifte taktik.

Den umiddelbare slukning af branden virkede ikke, og man gik derfor videre til at forsøge at begrænse brandens udbredelse i bygningen.

Det siger indsatsleder i Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen ved et pressemøde torsdag.

- Da Plan A ikke lykkes, er vi glade for, at Plan B lykkes, som er at forhindre brandens udbredelse i bygningen, siger han.

Det var derfor et bevidst valg at bruge mandskabet på at forhindre brandens spredning til den anden halvdel af Børsen frem for at bruge alle ressourcer på at slukke branden under dragespiret.

- Hvis vi havde kastet flere kræfter i slukningen, havde vi ikke haft kræfter til at begrænse spredningen, siger Tim Ole Simonsen.

Det kan umiddelbart være svært at betegne operationen som vellykket, siger Tim Ole Simonsen.

- Når man ser på bygningen i dag, er det svært at tale om nogen succeser. Halvdelen er en brandtomt, spiret et styrtet i jorden, men til gengæld står vi tilbage med halvdelen af bygningen.

Alligevel mener han, at beredskabets taktik har reddet mere, end der er gået tabt.

- Det er stadig min egen opfattelse, at hvis vi havde sat flere kræfter ind på slukningsarbejdet, havde der været en større risiko for, at branden havde bredt sig i bygningen, hvor vi ikke kunne kontrollere det, og så havde vi haft et totalt tab af Børsen.

Den ene halvdel af Børsen i Indre By i København er så godt som forsvundet.

Tilbage står ydermurene om den gamle børssal, som nu rummer forkullede bjælker, murbrokker og rester af en historisk bygning.

Den anden halvdel af bygningen står stadig - dog med blandt andet røg- og vandskader, der formentlig også kommer til at kræve et stort arbejde at få til at se ud som før.

Beredskabet kan endnu ikke fortælle det konkrete tidspunkt, man tændte for vandslangerne.

Tim Ole Simonsen kan ligeledes heller ikke sige, om det kunne have gjort mere for at slukke branden hurtigere.

- Det tør jeg ikke sige på stående fod, siger han.

Brandalarmen i Børsen gik første gang klokken 07.36 tirsdag morgen. Seks minutter efter var beredskabet klar over, at der var tale om en "alvorlig hændelse".

Cirka klokken 08.30 kollapsede bygningens spir, efter at det var blevet opslugt af flammer.

/ritzau/