Beredskabet hjælper fire ud af fem regioner med coronatest

Beredskabsstyrelsen hjælper med at teste borgere i de fleste regioner. Nordjylland er umiddelbart undtagelsen.

På grund af stigende coronasmitte vil beredskabet hjælpe mindst fire ud af fem af landets regioner med at teste borgere for coronavirus.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fra mandag vil beredskabet hjælpe til ved testfaciliteter i København, Aarhus, Odense og Roskilde.

Det vil sige, at der ydes assistance til Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om beredskabet kommer til at hjælpe i Region Nordjylland. Ritzau forsøger at få svar på dette, men Region Nordjylland er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Hjælpen fra Beredskabsstyrelsen består i ekstra personale ved testcentrene, der drives af regionerne. Det ekstra mandskab vil assistere det eksisterende personale med at pode borgere for at teste, om de har coronavirus.

Assistancen fra beredskabet kommer på et tidspunkt, hvor smitten i Danmark er genopblusset. Den seneste tid har der således været de højeste smittetal under hele epidemien.

Den stigende smitte har lagt et ekstra pres på landets testcentre, hvor der på grund af stigende interesse for at blive testet er kommet længere ventetider.

Med hjælpen fra Beredskabsstyrelsen er der håb om, at man kan få testet flere borgere og nedbringe ventetiderne.

/ritzau/