Beredskabsdirektør ser risiko for yderligere kollaps ved Børsen

Der er risiko for yderligere bygningskollaps ved Børsen i København.

Det siger beredskabsdirektør ved Hovedstadens Beredskab, Jakob Vedsted Andersen på et pressemøde fredag morgen.

- Vores hovedfokus er, at ingen må komme til skade, og så at bevare den del af børsbygningen, som er reddet. Men der er risiko for, at der kan ske yderligere kollaps af de vægge, vi har forsøgt at redde, siger han.

Det stillads, som står rundt om Børsen, hænger fast i den del af bygningen, som ikke er udbrændt. I løbet af natten er beredskabet gået i gang med at klippe stilladset væk. I den forbindelse er der sket yderligere nedfald, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

I arbejdet med at klippe stilladset væk kan der ske noget uforudsigeligt, fortæller Jakob Vedsted Andersen.

- Vi prøver bid for bid at få skilt stilladset ad, så tingene ikke hænger sammen, og vi kan være trygge ved, at den del af børsbygningen, som er reddet, fortsat står, som den gør nu, siger han.

På den anden side af middag fredag går beredskabet ind i det, det kaldes den "kritiske fase" i forbindelse med nedtagningen af stilladset.

- Derfor kommer vi til at gå rigtig, rigtig langsomt frem i det her, siger han om indsatsen, hvor man vil begynde at klippe i stilladset, der væltede ned med ydermuren torsdag.

Jakob Vedsted Andersen pointerer, at det blandt andet er en kritisk fase, da det stilladstårn, der er væltet ned, der hvor dragespiret før var, vejer rigtig meget.

- Der er nogle spændinger i det, og når vi begynder at klippe i det, så må vi se, hvordan stilladset arter sig, siger han.

/ritzau/