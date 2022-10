Beredskabsniveauet for energisektoren sættes et trin ned

Energistyrelsen anbefaler Energinet at sænke beredskabsniveauet i energisektoren et trin fra orange til gul.

Det sker på baggrund af "en samlet betragtning om trusselsbilledet".

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er Energinet, som er ansvarlig for den overordnede drift af det danske el- og gassystem.

I slutningen af september bad styrelsen Energinet om at hæve beredskabsniveauet til det næsthøjeste niveau, orange, efter tre gaslækager i Østersøen.

Orange betyder, at sektorens selskaber skal være opmærksomme på sikkerheden omkring deres anlæg.

Det består blandt andet i, at man kontrollerer den fysiske sikring af vitale bygninger og installationer. Man sikrer, at hegn er intakte, at ens overvågning virker, og at der er regelmæssigt tilsyn. Og at man begrænser adgang mest muligt, oplyste Energistyrelsen i september.

På gult niveau skrues der ned for de "ekstraordinære foranstaltninger". Men beredskabet er stadig højere end normalt. Der vil også fortsat være øget overvågning, skriver styrelsen.

- Et øget sektorberedskabsniveau er udtryk for, at virksomhederne i el- og gassektoren skal udvise øget opmærksomhed og kan/er blevet akkompagneret af konkrete foranstaltninger, som relevante virksomheder i el- og gassektoren skal iværksætte, skriver styrelsen.

Niveauet består af fem trin fra hvid til rød. I en normalsituation vil niveauet være hvidt.

Det oplyses ikke nærmere, hvad styrelsens betragtning om trusselsbilledet består af.

