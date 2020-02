Beredskabsplan klar hvis coronavirus når Danmark

Både Skejby og Hvidovre sygehus er klar til at modtage smittede, hvis coronavirus bryder ud i Danmark. Bliver det meget omfattende, kan gamle kaserner også tages brug, siger Sundhedsstyrelsen. Risikoen vokser betragtelig, hvis sygdommen spreder sig i Afrika, siger epidemilog

Frygten for den omsiggribende coronavirus har fået ny næring, efter det første dødsfald i Europa skete i Paris i weekenden. Her døde en 80-årig kinesisk turist efter at have været indlagt på et sygehus i den franske hovedstad siden den 25. januar.

Mens over 1600 personer er døde af coronavirus i Kina, er tilfældet i Paris det første registrerede dødsfald uden for Asien. Alligevel får hændelsen ikke betydning for risikovurderingen i Danmark, lyder det fra Sundhedsstyrelsen direktør, Søren Brostrøm.

”Det er et tragisk tilfælde i Frankrig. Men det virker til, at epidemi-kurven er ved at knække i Kina, ligesom der også er færre registrerede tilfælde uden for Kina. Det gør os begrænset optimistiske i forhold til, om der bliver smitte indført i Danmark,” siger han.

Der har dog været tilfælde af coronasmitte i flere af vores nabolande, og ifølge Søren Brostrøm er der også en ”moderat” risiko for, at der vil dukke tilfælde op i Danmark. Risikoen for, at smitten vil sprede sig rundt i Danmark, er dog meget lille, tilføjer han.

Efter dødsfaldet i Paris udtalte den franske sundhedsminister, Agnès Buzyn, at Frankrig skal forberede sundhedssystemet på en mulig pandemisk spredning af virusset. Også i Danmark ligger der en plan klar til, hvis det første tilfælde af corona-sygdommen melder sig, og hvis problemet eskalerer.

Søren Brostrøm forklarer, at beredskabet blandt andet går ud på, hvordan sygdommen skal diagnosticeres, hvordan ambulancepersonalet skal agere, og hvor patienterne skal ligge.

I første omgang er der sat to afdelinger af på henholdsvis Skejby og Hvidovre sygehus, der skal fungere som isolerede sektioner. Antallet af isolationsstuer vil dog kunne udvides efter behov, idet man inddrager andre hospitalsstuer til opgaven, siger han.

Da coronavirusset er en ny sygdom, som ingen endnu er immune over for, har den potentiale til at sprede sig hurtigt og derved udvikle sig til en meget stor epidemi – en såkaldt pandemi. Og skulle det ske, træder et endnu mere omfattende beredskab i kraft.

”Hovedprincippet er, at de syge skal isoleres, og dem, der har været i kontakt med syge, skal i karantæne. Når det skal ske i meget stor skala, så er planen, at gamle kaserner blandt andet skal tages i brug. Og man vil komme til at foretage ret drastiske prioriteringer i sundhedssystemet, så ikke-livstruende operationer vil blive udsat, ligesom der vil ske omprioriteringer på fødegangene,” siger Søren Brostrøm, som dog understreger, at det ikke er i den retning, pilen peger lige nu med coronavirusset.

På samme måde understreger Tyra Grove Krause, afdelingschef ved infektionsepidemiologi og Forebyggelse hos Statens Serumsinstitut, at det ser ud til, at det faktisk er lykkedes at inddæmme sygdommen så meget, at der ikke sker væsentlig smittespredning fra andre lande end Kina.

”I øjeblikket er antallet af smittede uden for Kina meget stabilt, og man har formået at inddæmme de tilfælde, der har været. Det helt afgørende nu er, at der ikke sker spredning til nye lande, hvor man ikke vil formå at håndtere smittespredningen,” siger hun.

Tyra Grove Krause tilføjer, at der kun er registreret et tilfælde corona-virus eller COVID-19, som den også betegnes, i Afrika. Men hvis virusset først begynder at sprede sig der eller i andre asiatiske lande, bliver det for alvor svært at holde sygdommen væk fra Danmark.

I Singapore er der allerede tegn på, at der er smittekæder, der er svære at få styr på.

”I dag kan vi undersøge alle dem, der har tegn på sygdom, som kommer hertil fra Kina. Men hvis vi skal til at undersøge alle, der kommer fra Afrika eller fra asiatiske lande, bliver det enormt svært. Især fordi det har vist sig, at symptomerne i nogle tilfælde kan været meget milde, såsom feber ned til 38 grader, ondt i halsen og hoste. Og når vi er inde i en periode med influenza i omløb, bliver det endnu mere komplekst,” siger hun.