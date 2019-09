Beredskabsstyrelsen sender to eksperter til Amazonas brande

To eksperter fra Beredskabsstyrelsen er på vej til Bolivia for at bistå et EU-hold i kampen mod skovbrande.

Flammerne brænder stadig i verdens største regnskovsområde, Amazonas, og lande som Brasilien og Bolivia er berørte.

Derfor har Beredskabsstyrelsen tirsdag sendt to danske eksperter til Bolivia for at bidrage til arbejdet med at få skovbrandene i Amazonas under kontrol.

Over 2000 brandfolk samt fly og helikoptere er indsat, og Bolivias regering har sendt en anmodning til EU om assistance med at få brandene under kontrol.

De to danske eksperter skal indgå i et EU-hold på i alt syv personer.

- De skal sørge for logistikken og al it omkring det EU-hold, der skal hjælpe.

- De er beredskabsuddannede og har en faglighed at byde ind med, men de er ikke brand- og slukningseksperter. De er sendt ud, fordi de er eksperter i it og logistisk støtte, siger Jens Oddershede, som er kontorchef i Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.

I Bolivia brænder et areal svarende til det meste af Jylland.

Ifølge Jens Oddershede er det gået ret stærkt med at få sendt de danske eksperter afsted.

- Fredag hørte vi, at der kunne være en anmodning fra EU på vej, så vi brugte weekenden på at se, hvad vi kunne tilbyde.

- Da anmodningen så kom, havde vi nogle timer til at besvare den mandag, og nu er vores folk på vej mod Bolivia, siger han.

Beredskabsstyrelse har omkring fem større internationale missioner om året, og de hjælper gerne, hvor de kan, siger Jens Oddershede.

- Desværre står kriserne jo i kø, både de humanitære, men også naturkatastroferne. Mange lande vil gerne have vores støtte, og vi vil gerne hjælpe.

- Vi får også god træning ud af det, som vi kan omsætte hjemme, så vores nationale beredskab bliver endnu skarpere, forklarer han.

De to danske eksperter forventes at være udsendt i 10 dage og flyver til Bolivia med afgang fra Madrid tirsdag aften.

