Beretninger om krænkelser rammer endnu en TV 2-afdeling

13 tidligere medarbejdere i TV 2's kommercielle afdeling fortæller til Information om en stærkt seksualiseret kultur i afdelingen.

Det sker, efter at der den seneste tid har været fokus på sexisme og krænkelser i TV 2's nyhedsafdeling.

Informations historie er blevet til i samarbejde med Impact TV, som producerede dokumentarserien om sexisme på TV 2, skriver avisen.

Avisen navngiver ikke afdelingen, men i en pressemeddelelse, hvor TV 2's direktør undskylder, lyder det, at det drejer sig om stationens kommercielle afdeling.

Kvinder blev i afdelingen udsat for sexistiske bemærkninger, opfordringer til sex og befamlinger af en chef, skriver Information.

Chefen er ikke længere ansat hos TV 2.

Fem kvinder fortæller anonymt til Information om selv at blive udsat for krænkelser fra den pågældende chef. Krænkelserne strækker sig over en periode på omkring ti år.

En af de fem kvinder fortæller eksempelvis, at chefen "på en udlandsrejse kom hen til hende bagfra og kørte sine hænder ned over hendes ryg". Samtidig sagde chefen, "at han blev liderlig af at se hende gå rundt, og spurgte, om hun ville med op på hans værelse".

I en kommentar til Information skriver chefen, at det har været fremme, at "der i årenes løb har været arrangementer på TV 2, hvor tonen generelt har været for bramfri".

- Jeg vil ikke afvise, at jeg i lighed med andre på TV 2 har været en del af dette. Jeg vil imidlertid klart afvise, at jeg har udvist den opførsel eller adfærd, som beskrives, men jeg bliver naturligvis berørt over kvindernes udsagn. Jeg ville ønske, at de havde indberettet deres oplevelser til advokaten, så begge parters synspunkter kunne være blevet belyst, behandlet og afgjort i et professionelt rum, skriver han.

Han skriver desuden, at han "ikke må udtale sig om konkrete sager".

Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør for TV 2, siger i pressemeddelelsen, at hun er "vred og ked af, at kvinderne har haft disse oplevelser, mens de arbejdede for TV 2".

- Det er helt uacceptabelt, og jeg vil gerne på TV 2s vegne give de berørte kvinder en klar undskyldning for det, de har været udsat for. Hvis de omtalte sager er som beskrevet, og hvis de var blevet afdækket i TV 2s advokatundersøgelse, ville det afgjort have haft ansættelsesretlige konsekvenser, siger hun.

Ifølge Information indberettede to af kvinderne deres oplevelser i afdelingen til TV 2's advokatundersøgelse, der blev sat i værk sidste år og skulle undersøge kulturen på stationen.

I pressemeddelelsen fra TV 2 lyder det, at der i forbindelse med advokatundersøgelsen kom henvendelser om pågældende afdeling. De indgik i TV 2's kulturarbejde, som blev igangsat i februar i den kommercielle afdeling.

Her er der blandt andet indført et nyt sæt retningslinjer, lyder det videre.

/ritzau/