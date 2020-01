Bertel Haarder forlader formandspost i kulturudvalg

Grundet sin nye post som bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater opgiver Bertel Haarder (V) politisk post.

Bertel Haarder (V) trækker sig som formand for og medlem af kulturudvalget, da han er udnævnt til formand for Det Kongelige Teater. Det oplyser Venstre i en mail til Ritzau.

Den erfarne Venstre-politiker bliver i stedet formand for udenrigsudvalget.

- Det er helt efter mit eget ønske, at jeg opgiver formandsposten og min plads i kulturudvalget, og jeg er meget tilfreds med, at Venstres folketingsgruppe har ønsket mig som formand i udenrigsudvalget, skriver Bertel Haarder i en kommentar.

Kort før jul blev Bertel Haarder udpeget som ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater af den på det tidspunkt fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S).

Valget blev dog kritiseret, da det ville give Bertel Haarder en dobbeltrolle i og med, at han også var formand for Folketingets Kulturudvalg og dermed ville skulle forhandle delvist med sig selv.

For eksempel var dagbladet Politiken i en leder kritisk:

- Kulturudvalgets opgave er netop at behandle og føre parlamentarisk kontrol med regeringens kulturpolitik, der jo på scenekunstens område ikke mindst handler om rammerne for nationalscenen.

- At Bertel Haarder ikke selv kan se, at denne dobbeltrolle er uforenelig ud fra enhver demokratisk, principiel og praktisk betragtning, kan undre, skrev avisen.

Det fik Bertel Haarder til at tilbyde at trække sig fra formandsposten, hvilket altså nu er sket.

- Vi er pavestolte af Bertels udnævnelse og glade for, at han ved siden af sit engagement i Det Kongelige Teater vil være formand for Folketingets udenrigsudvalg, skriver gruppenæstformand i Venstre, Karsten Lauritzen, i en kommentar.

Bertel Haarder har ud over et stort engagement i kulturlivet været udenrigsminister i 2004 og 2005.

Han har siddet i Folketinget for Venstre siden 1975 og fik sin første ministerpost i 1982.

