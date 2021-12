Bertel Haarder: "Julen er som Østens meditation"

For mig betyder julen tradition, tradition, tradition. For nogle år siden købte Jan E. Jørgensen, Jakob Ellemann-Jensen, Mads Fuglede og jeg hver en julesweater og tog et billede sammen. Sweatrene blev solgt i Folketinget, og pengene gik til et velgørende formål. Det er blevet en fast tradition, at når juleaften nærmer sig, så ifører jeg mig den sweater.

Så har jeg også mine håndboldhjerter. Som bekendt er der altid kvindehåndbold i december, så når vi fletter julehjerter i familien, bruger jeg farver fra de pågældende nationer. Jeg har ét i de danske og norske farver, fra et år, hvor vi slog Norge med 32-24. De er på juletræet hvert år.

En landskamp i håndbold mellem Danmark og Norge inspirerede Bertel Haarder til disse julehjerter. Foto: Privatfoto

Jeg har også en quiz, som foregår på selveste juleaften. Jeg laver på forhånd nogle spørgsmål, der især vedrører familien, som "har Line en kæreste?" og "lever den gamle kat?". Det har jeg gjort i 20 år. Julen er det tidspunkt, hvor man laver fjollede ting. Og så slapper jeg altid mere af – det er også det, jeg glæder mig til. Julen svarer lidt til Østens meditation, i julen hviler vi ud, ved at gøre præcis det vi plejer at gøre.

Man kan undre sig over, hvorfor vi finder så stor glæde i at gøre de samme ting og synge de samme salmer, som vi altid gør. Jeg blev forleden spurgt, om ikke jeg vil være med til at forny nogle af julesangene, og så svarede jeg, 'er du rigtig klog?' Er der noget, der ikke skal fornyes, så er det julesangene, det er netop deres kvalitet, at de er, som de er, og at vi bruger dem år efter år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg har selv prøvet at lave en tekst til "Glade Jul", fordi jeg rent ud sagt synes, at Ingemanns tekst er forfærdelig. Der er for meget med engle og så videre, og jeg ville sådan set bare skrive en sang, med lidt smukkere indhold. Det slap jeg ikke særlig godt fra. Jeg fandt ud af, at det er sværere, end man skulle tro at skrive en julesalme. Så jeg måtte bøje mig for Ingemann.