Beskæftigelsesminister glæder sig over jobopslag

Antallet af opslåede stillinger på Jobnet er tilbage på normalt niveau. Minister vil genstarte jobindsatsen.

I sidste uge var der gennemsnitligt 18.185 opslåede stillinger på Jobnet. Det er en spids over niveauet normalen fra de sidste fire år og ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) et tegn på, at kravene til arbejdsløse kan genindføres.

Under coronakrisen har flere krav som at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende været suspenderet.

- Først og fremmest må man sige, at det er en meget, meget positiv indikation. Ligesom meget tyder på, at danskerne er villige til at bruge penge, kan vi se, at flere virksomheder begynder at slå job op.

- Så oven på de mange kedelige nyheder er dette her en god nyhed, der tegner et lysere billede af fremtiden, siger Peter Hummelgaard.

Trods den positive statistik fra sidste uge er antallet af nyopslåede stillinger fra 9. marts til 24. maj fortsat betydeligt under sidste års niveau. Og antallet af nytilmeldte ledige i periode på 119.785 mod 68.814 sidste år.

Antallet af opslåede job betyder dog for Peter Hummelgaard, at ledige nu skal ud at søge.

- Dette her peger i retning af, at der er både grundlag og behov for at genaktivere den aktive beskæftigelsespolitik.

- Og dermed også rådighedsforpligtigelsen. Der er job at søge og jobsamtaler at tage til. Nu skal vi sørge for, at de nye arbejdsløse hurtigst muligt kommer i job igen, siger Peter Hummelgaard.

Onsdag skal Folketingets partier forhandle om en genopretningsplan for Danmark.

Flere partier, her i blandt Enhedslisten, ønsker lempeligere vilkår for arbejdsløse, da krisen har givet markant flere, og en økonomisk krise forventeligt vil give færre job.

Beskæftigelsesministeren mener dog ikke umiddelbart, at der er grundlag for lempe på reglerne.

- Det væsentlige er, at tiltagende har været midlertidige. Vi skal have tingene ud at bevæge sig igen. Virksomhederne skal turde bruge penge, og de arbejdsløse skal have den fornødne hjælp og vejledning til at søge de job, siger han og fortsætter:

- Vi afviser ikke noget på forhånd, men det er vigtigt, at der er lyspunkter og et behov for at få alle værktøjer og muskler i gang for at få de arbejdsløse i job.

