Langt de fleste venter for længe på at blive udredt for demens: ”Beskæmmende” og “fuldstændig uholdbart”

Langt de fleste patienter venter mere end 90 dage på at blive udredt for demens, selvom hurtig behandling er afgørende. Langsom udredning frustrerer mange familier, siger Alzheimerforeningen