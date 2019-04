Bestseller-ejer sætter for første gang ord på familiens tab

I en sms takkede Anders Holch Povlsen og hustruen Anne fremmødte ved en mindehøjtidelighed på Brande Torv.

Anders Holch Povlsen og hustruen Anne sendte torsdag en tak til de 700 borgere, der var mødt op til en mindehøjtidelighed på Brande Torv.

Her læste præst Arne Holst-Larsen en sms op fra det danske par, der mistede tre af parrets fire børn ved bombeangrebet i Sri Lanka påskedag.

- Vi sender jer de kærligste hilsner, kærligste tanker og er dybt taknemmelige over alt den hjertevarme, vi har modtaget de seneste dage, stod der ifølge Herning Folkeblad.

- Tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred er helt ubegribeligt.

Ved mindehøjtideligheden blev der med accept fra familien uddelt fakler, sunget fællessange og holdt to minutters stilhed for alle ofre og pårørende.

Mindst 253 mennesker mistede livet ved angrebene i Sri Lanka på påskedag 21. april. Samtidig blev flere hundrede sårede.

Bestseller-ejerens børn mistede livet, da to bomber eksploderede på Hotel Shangri-La i Colombo.

Det er første gang, at familien udtaler sig efter angrebet.

- Med de mange dejlige mennesker vi har omkring os, nære venner, dygtige kolleger og vores kærlige familie, vil vi sammen komme gennem det. Vi sætter umådelig stor pris på den medmenneskelighed, der også vises i Brande i aften - overfor ikke kun vores familie og børn, men over for alle ofrene for de grusomme handlinger på Sri Lanka. Anders Anne, lyder det i smsbeskeden.

Mindehøjtideligheden blev afsluttet med Eric Claptons sang "Tears in Heaven".

I byen Stavtrup blev der også afholdt mindehøjtidelighed. Her gik flere tusinde mennesker fra den lokale Rema 1000 til gårdspladsen på Constantinsborg, hvor familien bor.

/ritzau/