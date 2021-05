Bestyrelsesformand kræver kulturændring på universitet efter lovbrud

Der er fortsat tillid til Aarhus Universitets rektor trods lovbrud, men bestyrelsesformand vil se forandring.

Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for Aarhus Universitet, mener, at der skal sættes gang i en kulturændring på universitetet.

Det siger hun til Information, efter at universitetet har tilbageholdt dokumenter i forbindelse med en meget omtalt rapport om oksekød fra 2019.

Selv om bestyrelsen fortsat har tillid til universitetets rektor, er det "en skidt sag for Aarhus Universitet", siger Hedegaard. Hun mener, at der skal "en kulturændring og en ledelsesændring til".

- Vi har en opgave i, at ledelsen får sat lidt skub i en kulturforandring, så man undgår alle de sager, og at man selvfølgelig skal tage aktindsigt og offentlighedsloven alvorligt, siger hun til avisen.

Aarhus Universitets øverste leder, rektor Brian Bech Nielsen, var på et møde 15. oktober 2019 med til at vedtage, at universitet skulle forhale udleveringen af afslørende dokumenter til Information.

Det havde han ellers tidligere givet udtryk for ikke var tilfældet.

Han har tilbudt at fratræde sin stilling, men en enig bestyrelse har udtrykt tillid til ham. Det oplyste universitetet i forrige uge.

