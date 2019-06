Betjente på hesteryg skal skabe tryghed ved Folkemødet

Betonklodser, indrejsetilsyn og øget antal af betjente skal sikre ro ved Folkemødet, der begynder torsdag.

Betjente, der ridder rundt på hesteryg, vil være et syn, som besøgende på årets Folkemøde på Bornholm, kan støde på.

Politihestene med de fodboldklingende navne Inzaghi, Figo, Isco og Buffon vil nemlig deltage ved Folkemødet.

- De skal virke for tryghed og samtidig udføre en honorere opgave, fortæller Mikael Schollert, der er presseansvarlig ved Bornholms Politi.

Han påpeger samtidig, at en af fordelene ved, at politiet er til hest, er, at det giver betjente et "fantastisk overblik".

Politihestene indgår i en større koordineret opgave, der skal sikre ro omkring Folkemødet.

- Det er politiets opgave at sikre, at Folkemødet bliver afholdt festligt, folkeligt og fornøjeligt, siger Schollert.

Han siger, at hele Bornholms Politi vil være en del af bemandingen. Derudover vil politikredsen modtage hjælp og ekstra bemanding fra andre af landets politikreds, som de tidligere år.

- Der er en generel terrortrussel mod Danmark, hvis der skulle ske noget ved Folkemødet, så ligger vi langt væk i forhold til at få hjælp, siger Schollert og forsætter:

- Derfor har vi allerede fra start af et større antal politifolk herovre.

Politiet har blandt andet fået Allinge Kommune til at opsætte betonklodser, der skal sikre, at ingen kan køre ind i byen, hvor mødet finder sted.

Som en del af sikkerhedstiltagene omkring mødet har der den sidste uge været et tilsyn af indrejsende på øen.

Siden 2011 har Folkemødet været afholdt på Bornholm. I år begynder mødet torsdag 13. juni og slutter igen søndag 16. juni.

Til og med 2014 stod Bornholms Politi stort set selv for sikkerheden i forbindelse med Folkemødet.

Men efter at Omar el-Hussein i 2015 dræbte to personer ved et angreb på Krudttønden og den jødiske synagoge i Krystalgade i København, blev sikkerheden opjusteret. Øens politi fik derfor brug for assistance udefra.

Sidste år deltog omkring 113.000 mennesker i Folkemødet, hvor der blev afholdt cirka 3000 debatter og arrangementer i løbet af mødets fire dage.

/ritzau/