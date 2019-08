Betjente tager cykelhjelme på: Frygter at få hash i hovedet

Stoffer og alkohol ryger så ofte over murene i Jyderup Fængsel, at fængselsbetjentene nu tager cykelhjelme på.

Fængselsbetjentene i Jyderup Fængsel er begyndt at gå med cykelhjelme for at sikre sig mod tunge genstande, der bliver kastet over fængselsmurene.

Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren.

Stoffer og spiritus bliver så ofte kastet ind over murene i Jyderup Fængsel, at fængselsbetjentene har valgt at iføre sig cykelhjelme for at være mere sikre. Samtidig sender det ifølge en af betjentene et signal.

- Dagen efter jeg blev ramt, tog en kollega og jeg cykelhjelme på, når vi gik ud i gården til de indsatte. Det var selvfølgelig lidt for sjov, men også for at udtrykke, at vi har fået nok, siger Kim Winther Kristensen til fagbladet.

Han er fængselsbetjent i Jyderup Fængsel og blev ifølge Fængselsfunktionæren for nylig ramt af "en hård bold lavet af gaffatape". Inden i gemte sig 30 gram hash og 10 gram kokain. Dagen efter røg 12 flasker alkohol over muren.

Betjentene opdager en del af det, der bliver kastet over murene. Men det er ikke alt, de finder.

- Vi opdager selvfølgelig en del, men vi kan slet ikke følge med til at opdage og konfiskere alt. Det er meget hårdere indsatte, der sidder nu, og de er ligeglade med sanktioner, siger Kim Winther Kristensen til Fængselsfunktionæren.

Formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen peger på, at det er nemt for folk udenfor at kaste ting over murene, fordi fængslet er så underbemandet.

- Bemandingen er efterhånden røget ned under eksistensminimum i de åbne fængsler, og det giver et stort råderum for dem, der kaster ind over murene, siger formanden til Fængselsfunktionæren.

Ifølge Ole Hansen, institutionsleder i Jyderup Fængsel, er det ikke så meget et spørgsmål om ressourcer, men om, at fængslet er et åbent fængsel.

- Det er et grundlæggende problem, der er svært at få helt bugt med i et åbent fængsel. Problemet forstærkes også i Jyderup Fængsel, fordi vi ligger midt i en bebyggelse, siger han til fagbladet.

Han mener, at de i fængslet gør alt, hvad de kan for at løse problemet.

- Vi bruger alle de værktøjer, vi har til rådighed. Hegn, kameraer, dialog med de indsatte og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, siger Ole Hansen til Fængselsfunktionæren.

