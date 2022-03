Bevægelse og træning kan få rygpatienter tilbage i arbejde

- Det er jo rystende, at så mange ikke kommer fuldt tilbage til arbejde igen efter en rygsygdom. Især fordi vi ved, at det er et problem, som man kan gøre noget ved i tide.

Det siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind om en undersøgelse, der viser, at hver femte med ryglidelser ikke kommer fuldt tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Hvert år har næsten 60.000 danskere så mange smerter i ryggen, at de søger hjælp på et hospital.

Ifølge data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram må 19 procent af rygpatienterne opgive at vende fuldt tilbage til deres tidligere arbejde. Nogle mister arbejdet helt. Andre går på nedsat tid.

- Patienter med smerter i muskel og skeletapparatet er den næststørste gruppe, når det gælder modtagere af førtidspension. Har du været sygemeldt i mere end tre måneder med en rygsygdom, så er der en meget stor risiko for, at du falder helt ud af arbejdsmarkedet, siger hun.

Hun slår fast, at der skal arbejdes langt mere målrettet på oplysning om, hvordan man træner ryggen op igen, og hvordan man selv gør den rigtige indsats.

- Det allervigtigste for de fleste rygpatienter er at bevæge sig, for det lindrer smerterne og sikrer, at tilstanden ikke forværres. At lægen i stedet siger: "Lad os nu lige se tiden an", det går slet ikke, siger hun.

Hun peger på et system, som er skruet grundlæggende forkert sammen, og som trækker folk ud af arbejdsmarkedet, så rygpatienter i stedet bliver en stor og dyr gruppe for samfundet.

- I dag har man dagpenge i 22 uger, men så glider de ud. Og det stresser folk helt vildt. Og hvis der er noget, man ikke kan tåle, er det stress, for det sætter sig som spændinger, der hvor man har ondt i forvejen.

- Forskning har vist, at bare få timers undervisning og rygtræning hjalp folk til at vende tilbage til deres arbejde.

Hun kalder det en falliterklæring, at et land som Danmark ikke er i stand til at hjælpe folk meget tidligere og hurtigt med den rigtige udredning og behandling til gavn for både patient og samfundsøkonomi.

/ritzau/